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Si sentiva al sicuro. Nel suo ufficio al Centro studi americani, Giovanni De Gennaro, indagato dalla procura di Caltanissetta per il presunto depistaggio sulla strage di via D’Amelio, non aveva alcuna preoccupazione. Anche perché il Centro di via Caetani – stessa via dove nel 1978 venne trovato il corpo senza vita di Aldo Moro – è sempre stato ritenuto blindatissimo dall’ex capo della Polizia, che lo presiede dal lontano 2013. Ne è prova il fatto che dopo il pranzo dell’1 aprile 2025 con Michele