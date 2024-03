I sindacati nazionali ed europei dei giornalisti chiedono la tutela delle fonti e dei giornalisti del quotidiano Domani, indagati dalla procura di Perugia in seguito a un esposto del ministro Crosetto. Solidarietà anche da parte del mondo politico

La vicenda giudiziaria a danno della squadra investigativa di Domani ha ottenuto reazioni di solidarietà da una parte del mondo politico e dei sindacati giornalistici. Tra questi ci sono esponenti del Partito democratico, del Movimento Cinque stelle e i rappresentanti della Federazione nazionale stampa italiana e di Stampa Romana, nonché il sindacato europeo dei giornalisti con sede a Bruxelles. Hanno espresso messaggi di solidarietà a Giovanni Tizian e Nello Trocchia, così come al nostro collaboratore Stefano Vergine, finiti sotto inchiesta dalla procura di Perugia per accesso abusivo e rivelazione di segreto.

«Dopo l’esposto del ministro della Difesa Guido Crosetto tre giornalisti del quotidiano Domani sono finiti sotto inchiesta a Perugia per accesso abusivo e rivelazione di segreto. Ai tre cronisti e all’intera redazione del quotidiano va la nostra solidarietà. La loro unica colpa è quella di aver raccontato la verità», ha scritto in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle.

«La legge professionale n. 69/1963 e la legge sulla privacy del 1996 tutelano il segreto dei giornalisti sulla fonte delle notizie. Chi dalla destra parla di dossieraggio lo fa solo per gettare fumo negli occhi dei cittadini: le uniche intenzioni dei giornalisti infatti erano quelle di raccontare notizie e non di ricattare i potenti come invece fa chi fabbrica dossier. Consideriamo tutta questa vicenda dunque come un grave sopruso ai danni della stampa libera», ha aggiunto l’europarlamentare.

Domenica anche il responsabile informazione del Partito democratico, Sandro Ruotolo, è intervenuto esprimendo solidarietà: «I tre giornalisti di Domani sono accusati di aver utilizzato carte ottenute da fonti giudiziarie per scrivere i loro articoli. Se il finanziere era la loro fonte e ha commesso un reato lo deciderà la magistratura perugina. Resta il fatto che le notizie pubblicate dai cronisti erano vere e quindi hanno fatto solo il loro dovere di informare l’opinione pubblica».

I sindacati

Per l’organizzazione sindacale Stampa Romana l’indagine si tratta di «un’azione che rappresenta un nuovo, inaccettabile tentativo di intimidazione nei confronti dei giornalisti, un attacco alla libertà di stampa, al diritto dei cittadini a essere informati».

«A pubblicare le notizie i giornalisti non commettono mai un reato. Se quelle notizie sono frutto dei reati di qualcun altro non sta ai giornalisti accertarsene. I giornalisti hanno come unico scopo della loro professione cercare e verificare i fatti e pubblicare notizie che siano veritiere», ha detto invece Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

«Se esiste un istituto che è il segreto professionale – prosegue – un motivo c'è ed è esattamente quello di non rivelare le fonti. Non vorremmo mai che l'indagine a carico dei giornalisti dovesse servire da un lato ad annichilire ancora una volta la libertà di stampa e dall'altro a provare a dare conferme che magari gli inquirenti non hanno».

Sul caso si è espressa anche l’European Federation of Journalists, la più grande organizzazione di giornalisti presente in Europa e rappresenta circa 320 000 giornalisti di 71 diverse organizzazioni di 43 paesi membri. Su X la federazione ha chiesto al «governo italiano di rispettare lo stato di diritto e gli standard legali europei per la tutela delle fonti giornalistiche».

L’indagine

Intanto è stata completata ed è già agli atti della procura di Perugia l'analisi dei supporti informatici sequestrati il tenente della guardia di finanza Pasquale Striano nell'ambito dell'indagine sui circa 800 presunti accessi abusivi che avrebbe compiuto alle banche dati in uso alla Procura nazionale antimafia. Nei prossimi giorni sarà interrogato il pm Antonio Laudati, sostituto procuratore antimafia e già coordinatore del gruppo Sos, indagato nel fascicolo che coinvolge il finanziere Striano.

Le attività del presidente della Figc, Gabriele Gravina, al centro di una indagine avviata dalla Procura di Roma sulla base della trasmissione atti che venne fatta dal finanziere Pasquale Striano e dal pm Antonio Laudati che trasmisero gli atti a piazzale Clodio, nei mesi scorsi. Ed anche se il militare e il magistrato risultano indagati a Perugia per una presunta attività di dossieraggio l'oggetto di quanto affermato è motivo di interesse degli inquirenti capitolini.

