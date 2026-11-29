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«Non possiamo avere paura delle indagini, anche quando le indagini producono effetti devastanti. Noi siamo consapevoli dei pericoli e del potere enorme che esercitiamo sulle vite dei singoli, per questo è necessario il rifiuto di ogni protagonismo da parte dei magistrati. Serve rigore, serve sobrietà», dice il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati, Rocco Maruotti, nel corso del congresso dell’Anm a Napoli. Dichiarazioni che hanno un peso ancora più importante dopo il suicidi