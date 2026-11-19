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«Adesso purtroppo abbiamo perso a Michele Prestipino». È il 14 novembre 2025 e a parlare è Giovanni De Gennaro, l’ex capo della polizia, oggi presidente di Eurolink, la società che costruirà il ponte sullo Stretto di Messina. Il suo è un pensiero ad alta voce, intercettato dalla procura di Caltanissetta che vuole fare luce sul depistaggio riguardante la strage di via D’Amelio e che lo ha iscritto nel registro degli indagati, chiedendone l’arresto. Un pensiero, quello di De Gennaro, che per i pm