«Non posso tradire Michele, lui si fida». Dopo il famoso pranzo con l’ex numero due dell’Antimafia, l’ex capo della polizia «cercò di tirare in ballo il prefetto Pisani». Il giallo sulla cimice nell’ufficio del Centro studi americani
«Adesso purtroppo abbiamo perso a Michele Prestipino». È il 14 novembre 2025 e a parlare è Giovanni De Gennaro, l’ex capo della polizia, oggi presidente di Eurolink, la società che costruirà il ponte sullo Stretto di Messina. Il suo è un pensiero ad alta voce, intercettato dalla procura di Caltanissetta che vuole fare luce sul depistaggio riguardante la strage di via D’Amelio e che lo ha iscritto nel registro degli indagati, chiedendone l’arresto. Un pensiero, quello di De Gennaro, che per i pm