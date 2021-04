Da lunedì 26 aprile gran parte del paese dovrebbe tornare in zona gialla. Manca ancora l’ordinanza ufficiale del ministero della Salute sui i cambi di colore delle regioni, ma in base ai dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sull’epidemia di Covid-19, tutte le regioni e le province autonome, con l’eccezione di Calabria, Basilicata, Sicilia, Valle d’Aosta e Puglia e Sardegna, dovrebbero passera in zona gialla.

Con le nuove regole fissate dal decreto riaperture, tra queste regioni sarà possibili spostarsi liberamente senza bisogno di autocertificazione. Bar e ristoranti apriranno anche a ora di cena, ma soltanto con servizio all’aperto, mentre riapriranno, anche al chiuso, cinema e teatri e saranno aperti al pubblico anche gli eventi sportivi.

Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Valle d’Aosta dovrebbero tutte entrare in zona arancione, mentre la Sardegna dovrebbe essere l’unica regione a rimanere in zona rossa.

I dati dell’epidemia

«Si osserva un lieve miglioramento generale del rischio», scrive l’Iss nel suo bollettino settimanale. Solo due regioni, Calabria e Sardegna, rimangono a rischio “alto”. Quattordici hanno un rischio "moderato” e cinque “basso”.

L’indice Rt, che misura la velocità di diffusione dell’epidemia, è sceso ancora a 0,81, rispetto allo 0,85 dell’ultimo monitoraggio. Dodici regioni restano comunque oltre la soglia di allarme per il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei malati Covid-19.

