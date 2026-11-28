Nella cappella della Scuola di Polizia di Roma, l’omaggio all’ex capo della Polizia, che si è ucciso sabato 21 novembre all’età di 78 anni. Presente anche l’ex generale dei Ros, ispiratore del dossier “Mafia e Appalti”: «Un dovere essere qui»

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«Un caffè, grazie». «Un altro». «Ce ne sono altri quattro». La tavola calda di via Pier della Francesca, nel cuore del quartiere Flaminio a Roma, è pienissima. «Ce lo aspettavamo, e ce lo aspettiamo anche domani», dice la titolare dietro alla cassa che dalle nove di questa mattina, tra uno scontrino e l’altro, guarda fuori dalla vetrina. Davanti ai suoi occhi un via vai di signore coi boccoli, signore in visone – nonostante la temperatura non sia così bassa –, signori coi bastoni, signori in gi