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L'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, è stato trovato morto questa mattina. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, De Gennaro si sarebbe suicidato con un colpo di pistola nella sua casa di campagna in Toscana, dove era da solo. Aveva 78 anni. Ad avvisare i Carabinieri che hanno chiamato il 118 sarebbero stati gli inservienti. I familiari erano preoccupati perché non avevano più sue notizie da ore. Anche il magistrato della Procura di Grosseto si sarebbe recato questa mattina per un sopralluogo nell’abitazione dove De Gennaro si è tolto la vita. Nella casa si metteranno a lavoro anche gli specialisti del Ris dei carabinieri.

La morte di De Gennaro è arrivata dopo la rivelazione degli atti dell’inchiesta della procura di Caltanissetta in cui era indagato per depistaggio sulla strage di via D'Amelio. «Sono sconvolto, distrutto. Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all'opinione pubblica. Conoscevo Gianni De Gennaro da 15 anni. Prima di un rapporto professionale tra noi c'era una intensa amicizia. In questo momento non sono lucido e non riesco a esprimere quel che vorrei», ha commentato l’avvocato Francesco Bertorotta, che con l'avvocato Franco Coppi, difendeva l'ex capo della Polizia De Gennaro nella inchiesta per depistaggio nell'ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta: «Stavamo lavorando alla difesa che peraltro aveva già ottenuto l'avallo del gip che ha bollato come inconsistenti le accuse a carico del prefetto De Gennaro, rigettando la richiesta di misura cautelare e affermando l'inesistenza di gravi indizi contro di lui», ha aggiunto l’avvocato. Il 1° dicembre De Gennaro si sarebbe dovuto presentare al Tribunale del Riesame dopo il ricorso della Procura per il rigetto della richiesta per gli arresti domiciliari.

Le reazioni

«Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità». Così ha detto l’Adnkronos Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio, commentando il suicidio di De Gennaro. Mentre all'Ansa Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, ha detto: «La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio. Si tratta di un'inchiesta che non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo. Si è trattato di un'iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell'agenda rossa. Per spostare quindi l'attenzione sulla Polizia».

«Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell'Italia», ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Anche il vicepremier Antonio Tajani si è detto sconvolto dalla notizia della scomparsa di De Gennaro: «Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto che ha servito le istituzioni per tutta la vita. Indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano: è agli inquirenti che tocca a fare il loro lavoro». «Credo che in un paese libero, democratico e civile, i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori delle aule. E se una condanna ci deve essere, questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciarsi. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Purtroppo De Gennaro non è l'unica vittima di processi che sono fatti fuori dei tribunali», ha sottolineato ancora Tajani: «Credo che dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e perché la giustizia vera possa fare il suo corso».

«La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell'Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi». Così ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: «Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l'abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell'Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione», ha aggiunto Piantedosi.

A esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni De Gennaro anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore». Anche il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani e le donne e gli uomini della polizia di Stato hanno espresso «grande dolore».

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