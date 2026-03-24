Solo un anno fa i magistrati capitolini avevano archiviato le accuse di peculato e rivelazione di segreto nei confronti del politico. Oggi un nuovo guaio giudiziario in cui è parte offesa Maria Rosaria Boccia

false false

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è indagato per stalking a Roma in un procedimento in cui Maria Rosaria Boccia è parte offesa. Per lo stesso reato, oltre che per lesioni, diffamazione, interferenze illecite nella vita privata e false attestazioni nel curriculum, l’imprenditrice di Pompei andrà a processo dopo la decisione di febbraio del gup di Roma.

A Boccia nelle scorse settimane è stato anche notificato un avviso di conclusione delle indagini dai magistrati capitolini: in questo caso i pm di piazzale Clodio le contestano di aver diffuso e rivelato informazioni relative alla vita privata dell'ex ministro della Cultura e la moglie tramite l’audio di una loro conversazione. In questo filone è indagato anche un giornalista di una testata campana, anche lui ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini.

Solo lo scorso anno, invece, i pm di Roma avevano archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto d’ufficio mosse nei confronti dell’ex ministro, nei cui confronti ora pende un nuovo guaio giudiziario, partito da una denuncia di Boccia. L’accusa, come detto, è di stalking. Da quanto trapela Sangiuliano non avrebbe ricevuto alcun avviso di garanzia.

© Riproduzione riservata