L’Italia si ferma. Da Milano a Roma si temono scontri

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Tutti gli occhi sono puntati su Milano. Dove l’allerta è più alta che altrove, dopo i disordini e i saccheggi di due settimane fa e pure dopo le reazioni politiche – Giorgia Meloni in testa – seguite alla scarcerazione decisa dalla giudice del tribunale meneghino dell’attivista pro Pal Youssef Siher, ritenuto la “mente” del Movimento 17 ottobre. Chi si occupa di ordine pubblico nel capoluogo non si sbilancia. «Domani (oggi, ndr) si vedrà», il commento laconico in vista dei due cortei preavvisati