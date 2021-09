Il 14 agosto la perquisizione in casa, il 1° settembre le dimissioni dalla Lega. L’annuncio ufficiale tre settimane dopo e il 27 settembre la notizia dell’indagine. Tutti i passaggi dell’inchiesta sull’ex guru della Lega, indagato a Verona per cessione di droga

Luca Morisi, ex responsabile della comunicazione della Lega, è indagato per cessione di stupefacenti dalla procura di Verona. L’inventore della «Bestia», la macchina della propaganda social di Salvini, avrebbe ceduto sostanze stupefacenti a due ragazzi rumeni, nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Nell’appartamento di Morisi sarebbero state trovate cocaina e altre droghe. Lo spin doctor del leader della Lega ha lasciato l’incarico il 1° settembre, ma la notizia delle dimissioni è stata resa pubblica tre settimane dopo.

Il 27 settembre Matteo Salvini ha confermato la sua vicinanza all’ex braccio destro, dicendo che «su di me Luca potrà contare sempre», mentre sui social in molti hanno ricordato i metodi della «Bestia», che spesso ha preso di mira immigrati e tossicodipendenti. Dall’indagine emerge che Morisi avrebbe conosciuto i due ventenni online e li avrebbe pagati per trascorrere una notte insieme. Intanto il leader della Lega ha attaccato magistrati e giornalisti: «È giustizia a orologeria, una schifezza mediatica a cinque giorni dalle elezioni».

14 agosto

Nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto due ragazzi vengono fermati a bordo di un’auto dai carabinieri di San Bonifacio, in provincia di Verona. Sono sulla provinciale che porta a Belfiore, un paese a mezz’ora di strada da Verona. I giovani, due ventenni rumeni senza fissa dimora, vengono da fuori provincia e hanno una boccetta che, per loro stessa ammissione, contiene Ghb (acido gamma-idrossibutirrato), la cosiddetta «droga dello stupro». Sostengono che a fornirgliela, gratis, sia stato Luca Morisi, proprietario di un appartamento in una cascina di Belfiore, che i due giovani hanno lasciato da poco.

A casa di Morisi scatta una perquisizione alla ricerca di altro stupefacente, che viene trovato in modica quantità. Il verbale di sequestro parla di altro Ghb e di due grammi di cocaina, compatibili con l’uso personale. Morisi viene segnalato al prefetto per uso personale, ma le dichiarazioni dei due ragazzi aggravano la sua posizione: lo spin doctor di Salvini viene iscritto nel registro degli indagati per cessione di stupefacenti.

Il caso viene subito riferito al procuratore capo di Verona, Angela Barbaglio. Il fascicolo è affidato al sostituto procuratore Stefano Aresu. Per accertare il tipo di sostanza trovata a casa di Morisi si attendono i risultati delle indagini tossicologiche, che non verranno eseguite per diverse settimane: il laboratorio chimico di Verona ha mesi di analisi da smaltire e la pratica segue un percorso ordinario, senza particolare urgenza o priorità.

1° settembre

Due settimane dopo, Morisi lascia l’incarico di stratega della comunicazione di Salvini, motivando le dimissioni con generici «problemi personali e familiari». La notizia del suo ritiro dall’attività politica viene mantenuta riservata e per diversi giorni nessuno dalla Lega commenta pubblicamente l’accaduto.

Chi è Luca Morisi

Morisi è lo stratega social del leader della Lega, Matteo Salvini. Quarantotto anni, nato a Mantova e laureato in filosofia, ha gestito la comunicazione di Salvini dal 2013. Ha inventato la macchina di gestione dei social del leader del Carroccio, conosciuta sui media come la «Bestia». In buona parte, Morisi è l’artefice dell’immagine di Salvini: è a lui che si devono il soprannome di «Capitano», il concorso «Vinci Salvini» in occasione delle elezioni del 2018 e i post che ritraggono il politico in momenti della sua vita privata.

Luca Morisi ha insegnato all’università di Verona fino al 2015 ed è a capo di una società di informatica e comunicazione, la SistemaIntranet.com, insieme all’amico Andrea Paganella. Nel 2020, alla sua società sono stati indirizzati fondi del partito con passaggi anomali segnalati dall’Unità di informazione finanziaria.

23 settembre

Le dimissioni di Morisi diventano pubbliche, ma non vengono aggiunti ulteriori dettagli sui motivi della scelta. Dalla Lega si parla di un allontanamento «volontario e solo temporaneo». Diversi giornali riconducono le dimissioni a motivi politici. Morisi avrebbe lasciato l’incarico perché inviso al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e ai presidenti di regione della Lega: l’inventore della «Bestia» avrebbe pagato le sue posizioni estremiste, in particolare la contrarietà al Green pass e la posizione ambigua su mascherine e vaccini.

27 settembre

Nel primo mattino esce la notizia che Morisi è indagato a Verona per detenzione e cessione di droga. I primi a darne notizia sono Giuliano Foschini e Fabio Tonacci su Repubblica e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. L’inchiesta della procura di Verona viene subito collegata alle dimissioni di Morisi di inizio settembre. In una nota, l’ex spin doctor di Salvini si difende e spiega di non aver commesso reati: «La vicenda rappresenta una grave caduta come uomo. Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega».

Lo stesso giorno a parlare è il leader del Carroccio, che con un post su Facebook esprime il suo appoggio all’ex braccio destro: «Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a sé stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Su di me Luca potrà contare sempre». Il post di Salvini contiene un’immagine in cui l’ex ministro compare con Morisi, entrambi sorridenti.

Sui social network la notizia dell’inchiesta sullo spin doctor di Salvini e i dettagli che emergono fanno molto discutere, anche alla luce delle battaglie contro la droga portata avanti dalla Lega e dei metodi impiegati dalla «Bestia» guidata da Morisi, che negli anni ha spesso attaccato avversari politici ed esposto alla gogna immigrati e tossicodipendenti. Viene ricordata soprattutto la «citofonata» di Salvini a un uomo accusato di spacciare, a Bologna. Uno show a favore di telecamere risalente al 2020.

Domani pubblica la lettera di Giulia Viola Pacilli, una ragazza di 25 anni oggetto di insulti e minacce dopo essere stata presa di mira dalla macchina della propaganda leghista: «Sono stata vittima della Bestia e non vorrei fare il suo stesso gioco. Ma se penso alla faccia di Morisi, costretto a leggere su di sé informazioni sensibili, frasi false, vicende personali, mi viene in mente un’unica parola: karma».

29 settembre

L’indagine si arricchisce di ulteriori dettagli. Viene reso noto che Morisi non è l’unico indagato nell’inchiesta sulla cessione di stupefacenti: la stessa accusa è contestata a uno dei due rumeni che la notte tra il 13 e il 14 agosto sono stati nell’appartamento dell’ex stratega di Salvini. I due giovani spiegano di aver avuto contatti con Morisi attraverso una app di incontri omosessuali (Grindr) e di aver partecipato dietro compenso a un festino; con loro ci sarebbe stata anche una quarta persona, un italiano sui 50 anni. L’avvocato Fabio Pinelli, legale di Morisi, nega che ci fossero altre persone nell’appartamento.

Viene invece confermato che l’intervento dei carabinieri è stato casuale: i due ragazzi sono incappati in un controllo di routine, né loro né Morisi erano seguiti o intercettati. Intanto lo sviluppo delle indagini scatena nuove reazioni a livello politico, con Matteo Salvini che attacca magistrati e giornalisti: «È giustizia a orologeria, una schifezza mediatica a cinque giorni dalle elezioni», dice il leader del Carroccio riferendosi alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

