Caso Siher, Maccora: «Gli attacchi ai giudici? Una deriva pericolosa. La protesta è legittima»

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«Decisione vergognosa», è stato il commento della premier Giorgia Meloni dopo che la giudice del tribunale di Milano, Tiziana Landoni, ha scarcerato l’attivista pro Pal Youssef Siher, accusato di essere la “mente” del Movimento 17 ottobre e di aver istigato a delinquere, con la finalità terroristica, la comunità. Dopo le parole della presidente del Consiglio, è stato un susseguirsi di dichiarazioni politiche – da quelle di Tajani fino a quelle di Salvini e Nordio – mirate ad attaccare la gip e i