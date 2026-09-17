Maiolini e l’aereo anti Lotito. Soldi per la protesta laziale

Le «attività denigratorie» sarebbero state sostenute dall’ad di Banca del Fucino, che smentisce. Da capire il giro di bonifici all’associazione Noi oltre 365. L’ipotesi di sentire Rocca

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Qualcuno lo aveva definito “l’aereo più pazzo del mondo” dopo che, per dieci volte, nell’estate 2025, era stato ripreso mentre sorvolava i campi di Formello diventando virale. Attaccato al velivolo c’era uno striscione ben preciso: «Lotito libera la Lazio». Ora, secondo i pm di Roma, l’iniziativa dei tifosi contro il patron biancoceleste e senatore di Forza Italia l’avrebbe finanziata l’amministratore delegato di Banca del Fucino, Francesco Maiolini che, martedì, insieme al presidente dello stes