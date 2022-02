«Sì alla pace, no alla guerra». Dopo tanti anni è stata indetta una manifestazione per la pace, promossa dalla Comunità di sant’Egidio, per protestare contro l’escalation di tensione in Ucraina. Sarà in piazza santi Apostoli a Roma alle 17.30. «Una manifestazione importante, la prima del genere dopo tanti anni», ha scritto la comunità, invitando il mondo politico, sindacale e la società civile a prendere parte, «senza bandiere ma con l’unica appartenenza della pace, per dire un “no” convinto alla minaccia di un conflitto in Europa».

I promotori evidenziano l’importanza di questa significativa mobilitazione della società civile, «per chiedere che si continui a negoziare e non si ricorra alle armi, vera follia al solo parlarne, avventura senza ritorno», hanno dichiarato.

i partecipanti

L’appello è stato lanciato ieri sera, 16 febbraio, al Pantheon, e molte associazioni, partiti, realtà del mondo politico e sindacale hanno già aderito. Saranno in piazza, al fianco della Comunità di sant’Egidio molte sigle, tra cui il Partito democratico, Forza Italia, Articolo Uno, Italia viva, Demos, Sinistra civica ecologista, Cgil, Cisl, Uil, Acli, Azione Cattolica, Base Italia.

Parteciperà alla manifestazione anche Edith Bruck, sopravvissuta ai campi di concentramento. Oltre al presidente della Comunità di sant’Egidio, Marco Impagliazzo, interverranno poi alcuni testimoni delle guerre degli ultimi vent’anni.

L’inivito a partecipare è arrivato da molti esponenti politici, come il segretario del Pd, Enrico Letta, Arturo Scotto, tra i fondatori di Articolo Uno,

«Il silenzio ci vedrebbe complici», ha detto Franco Tettamanti, della segreteria dello Spi. Anche il sindacato dei pensionati, Spi Cgil Vco, aveva invitato a scendere in piazza per la pace: «Ci siamo mobilitati per evitare conflitti in tante parti del mondo», ha affermato Tettamanti, «anche in posti lontani da noi come Afghanistan e Iraq, ma avevamo manifestato perché la pace è sempre stata in cima ai nostri pensieri. Adesso è sulla porta di casa e dobbiamo essere ancora più coinvolti».

