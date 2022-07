Ferite inflitte quando Mario Paciolla era agonizzante, se non già morto. Sono i dettagli che fanno escludere, se mai ci fosse stato ancora il dubbio, l’ipotesi del suicidio. Emergono a due anni dalla morte del 33enne napoletano che operava per le Nazioni Unite nella missione di pace in Colombia. Quando il 15 luglio 2020 il suo cadavere è stato ritrovato nel suo appartamento a San Vicente del Caguan, con l’apparenza di un corpo impiccato, ma anche tagli, e sangue, l’Onu ha affidato la prima autopsia al medico della sua missione, per poi derubricare il caso come suicidio. Ma a Roma è stata disposta una seconda autopsia, ed è tuttora in corso l’indagine della procura, dunque gli esiti non sono pubblici. Ma filtrano in parte, dall’indagine dell’amica di Mario, e giornalista, Claudia Julieta Duque, che riporta alcuni dettagli i quali corroborano l’ipotesi di tortura e assassinio.

I dettagli sull’autopsia

«Alcune prove che non trovano alcuna spiegazione alternativa nel contesto dell'ipotesi del suicidio supportano prevalentemente l'ipotesi di strangolamento con successiva sospensione del corpo», è l’esito dell’esame svolto dal medico legale Vittorio Fineschi e dalla tossicologa forense Donata Favretto, i cui risultati sono stati consegnati alla procura già nell’autunno 2020; ma le autorità italiane, oltre che colombiane, hanno preservato il totale riserbo. Da uno dei documenti filtrati si apprendono ulteriori dettagli, riportati da Duque; «Sebbene le coltellate sul cadavere potessero a prima vista essere classificate come autoinflitte, uno studio più dettagliato delle lesioni ha permesso ai medici legali di determinare che mentre le ferite del polso destro presentavano "chiari segni di reazione vitale", nella mano sinistra mostravano "caratteristiche sfumate di vitalità", o "vitalità diffusa",a suggerire che alcune delle ferite potessero essere inflitte "in limine vitae o anche post-mortem", cioè quando Paciolla era in uno stato agonizzante o era già morto».

Il depistaggio

In seguito la scena è stata alterata dai funzionari Onu. Il responsabile sicurezza della missione, Christian Leonardo Thompson, uno degli ultimi contatti telefonici di Paciolla prima di morire, sul posto ha operato un repulisti della scena della morte, e proprio per questa opera di depistaggio figura – assieme al collega Onu Juan Vásquez García, e ai quattro poliziotti, presenti sul posto – nella denuncia depositata in Colombia dai genitori di Mario in occasione del secondo anniversario della morte del ragazzo.

Quando il corpo di Paciolla viene ritrovato, nell’appartamento che «mio figlio pagava a sue spese, non era in dotazione dell’Onu», succede che Thompson – dice la denuncia – «tiene le chiavi della casa in suo possesso, mantiene il controllo dell’accesso alla casa, e lo fa fino a tre giorni dopo, nonostante gli fosse stato chiesto di lasciare il luogo». Lì ci sono oggetti con campioni biologici che Thompson fotografa, ma che non vengono acquisiti nel modo appropriato dai quattro poliziotti sul posto. Poi «materasso e altri oggetti con liquido che sembrava sangue sono stati trasferiti in un veicolo ufficiale Onu fino a una discarica, dove sono stati fatti sparire di nascosto». Oltre alle sparizioni, c’è l’opera di repulisti: Thompson ha candeggiato la casa di Mario.

