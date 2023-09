In una lettera aperta, indirizzata a papa Francesco, le vittime del sacerdote ex gesuita Marko Rupnik – accusato di aver abusato almeno una ventina di donne – hanno reagito con sdegno al rapporto finale della visita canonica sul Centro Aletti che riabilitava il sacerdote e metteva in dubbio la sua scomunica

«Questa relazione, che scagiona da ogni responsabilità Rupnik, ridicolizza il dolore delle vittime, ma anche di tutta la chiesa, mortalmente ferita da tanta tracotanza ostentata». Sono le parole delle vittime di Marko Rupnik, che in una lettera aperta al papa reagiscono con sdegno al rapporto finale della visita canonica sul Centro Aletti, diffuso ieri dalla diocesi di Roma.

«I fatti e i comunicati che si sono susseguiti in questi ultimi giorni – l’udienza privata, resa poi pubblica attraverso immagini apparse in rete, concessa dal papa a Maria Campatelli, ex religiosa della Comunità Loyola e attuale presidente del Centro Aletti; e il comunicato diffuso con il report conclusivo della visita canonica realizzata alla comunità del Centro Aletti – tali fatti ci lasciano senza parole, senza più voce per gridare il nostro sconcerto, il nostro scandalo», scrivono alcune sopravvissute alle violenze dell’ex gesuita nella lettera pubblicata oggi sul sito di Italy Church Too, il coordinamento contro gli abusi nella chiesa cattolica, nato nel febbraio 2022 in sostegno di tutte le vittime della violenza clericale.

L’indifferenza della chiesa

Per le firmatarie, l’udienza alla direttrice del Centro Aletti e il rapporto che assolve l’operato del Centro sono un chiaro segno dell’indifferenza della chiesa nei confronti delle vittime: «riconosciamo che la tolleranza zero sugli abusi nella chiesa è stata solo una campagna pubblicitaria, a cui hanno invece fatto seguito solo azioni spesso occulte, che hanno invece sostenuto e coperto gli autori di abusi», si legge nel testo.

Oltre al papa, la lettera - che si può sottoscrivere e che denuncia la doppia violenza subita dalle vittime, prima da Rupnik e poi dalla chiesa, che le ha ripetutamente ignorate – è indirizzata al cardinale vicario Angelo De Donatis, al presidente della Cei Matteo Zuppi e al cardinale João Braz de Aviz, prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

«Il comunicato della diocesi, avallando pienamente il lavoro del Centro Aletti riabilita anche il suo fondatore ed è l’ultimo sfacciato tentativo del cardinale De Donatis di salvare Rupnik, con la piena approvazione del papa», spiega Fabrizia Raguso, docente di psicologia all'università cattolica di Braga, in Portogallo, ex sorella della Comunità Loyola e prima firmataria.

La parola alle vittime

Hanno aderito alla lettera anche tre delle vittime che avevano raccontato la propria storia a Domani con uno pseudonimo e che ora hanno deciso di esporsi con il proprio nome.

«Sono passati più di trent’anni dagli abusi subiti nella comunità Loyola: un tempo insopportabile perché nonostante tutte le testimonianze, le denunce, i fatti narrati con fatica e dolore oggi ancora non esisto per la chiesa – dice Gloria Branciani – I fatti sono prescritti ma le persone no e neanche il mio, il nostro dolore. Per questo sento un diritto-dovere civico e morale di continuare a testimoniare la verità dei fatti anche se a qualcuno possono sembrare sgradevoli e inappropriati».

