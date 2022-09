Il rover Perseverance della Nasa, impegnato in una missione esplorativa su Marte, si è imbattuto in quello che gli scienziati definiscono «il più grande ritrovamento di materiale organico dall’inizio della missione». Non si tratta di una prova dell’esistenza della vita su Marte né è la prima volta che composti organici vengono ritrovati sul pianeta rosso. Era già capitato quasi dieci anni alla missione Curiosity e lo stesso Perseverance aveva rinvenuto campioni organici poco lontano dall’ultimo ritrovamento.

La novità

Ma questa volta, dicono gli scienziati, non solo il campione è abbondante, ma il ritrovamento è avvenuto in un luogo le cui caratteristiche geologiche indicano condizioni che in un distante passato potrebbero aver supportato la vita. Bisognerà attendere il ritorno del rover sulla Terra per giungere a conclusione definitive sui campioni prelevati, ha detto Ken Farley, capo progetto della missione Perseverance.

I composti organici di cui si parla sono fatti soprattutto di molecole di carbonio ed includono spesso atomi di ossigeno e idrogeno. Sono considerati i “mattoncini” fondamentali per costruire molecole viventi, ma possono essere prodotti anche da processi chimici che non hanno nulla a che fare con la vita. Per gli scienziati sono comunque un segnale che indica che ulteriori ricerche potrebbero portare frutti interessanti.

