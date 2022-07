L’ha mostrata ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo che il telescopio è entrato in orbita lo scorso 25 dicembre. È la più dettagliata fotografia dello spazio mai scattata e mostra un gruppo di galassie a 4,6 anni luce di distanza dalla Terra

La Nasa, l’Agenzia spaziale europea e quella canadese hanno pubblicato la prima fotografia dello spazio scattata dal telescopio James Webb, che ha sostituito lo storico telescopio Hubble nell’orbita terrestre. Si tratta della più dettagliata immagine mai scattata dello spazio esterno e mostra un gruppo di galassie che si trova a 4,6 milioni di anni luce dalla Terra.

La fotografia

Presentata ieri dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la fotografia è stata scattata dal telescopio entrato in orbita lo scorso 25 dicembre. Dotato di uno specchio coperto di un sottilissimo strato d’oro, il telescopio dispone di sofisticati strumenti a infrarossi in grado di registrate la luce e ha viaggiato per miliardi di anni prima di arrivare nei pressi della Terra.

(ApPhoto)

Le galassie che si vedono nell’immagine, le forme bianche e luminose sono situate nella costellazione Volans visibili dall’emisfero meridionale. Ma il telescopio è così potente che è riuscito a registrare anche la luce proveniente da galassie ancora più lontane, alcune nate soltanto 600 milioni di anni dopo il Big Bang (che si calcola sia avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa): sono le forme oblunghe e di colore rossastro. La luce proveniente da così lontano ha viaggiato per molto tempo e appare distorta dai campi gravitazionali di stelle e galassie nei pressi delle quali ha viaggiato.

L’obiettivo del telescopio sarà duplice. Da un lato studiare la nascita dell’universo, esaminando proprio la luce proveniente dalle galassie nate oltre dieci miliardi di anni fa, dall’altro ispezionare pianeti distanti per scoprire se sono abitabili.

