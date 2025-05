Ha agito con lucidità, liberandosi degli abiti dopo l’assassinio, cancellando le chat, nascondendo il cellulare della vittima, provando poi a depistare le indagini. Per gli inquirenti che indagano sul femminicidio di Martina Carbonaro, 14enne di Afragola, vicino a Napoli, uccisa a colpi di pietra dall’ex ragazzo 19enne Alessio Tucci, potrebbe esserci l’aggravante di crudeltà nel delitto efferato di un’adolescente.

«Si deve intervenire prima del codice rosso – spiega l’avvocato della famiglia Carbonaro Sergio Pisani – viviamo in una società sbagliata, non c’è cultura per affrontare queste cose». Per il legale gli strumenti sono tanti: «Creare una rete di sentinelle nei familiari, negli amici, nella scuola, che segnalino subito ciò che vedono. Anche giuridicamente serve più credito agli avvocati perché a volte siamo inermi, preghiamo nel chiedere misure cautelari».

Intanto mercoledì 28 maggio migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per Martina Carbonaro ad Afragola. La madre e il padre della ragazza hanno guidato il corteo silenzioso tenendo lo striscione: «L’amore vero non uccide». Poi la manifestazione si è conclusa nel luogo dell’omicidio, dove sono stati deposti fiori, biglietti, molti si sono raccolti in preghiera.

Al corteo erano presenti centinaia di ragazzi, in tanti accompagnati dai genitori. La madre di Martina Carbonaro, Enza Cossentino, ha continuato a chiedere giustizia nel corso della fiaccolata, e ha aggiunto: «Dio perdona, io no».

