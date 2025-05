È stata uccisa a colpi di pietra, poi il cadavere è stato occultato in un vecchio armadio di un palazzo abbandonato vicino all’ex stadio “Moccia” ad Afragola, sotto un cumulo di detriti. Aveva accettato di incontrare per l’ultima volta il suo ex fidanzato, Martina Carbonaro, 14 anni. Non sapeva che avrebbe trovato la morte proprio per mano di chi aveva amato. «L’ho uccisa perché mi aveva lasciato», ha confessato Alessio Tucci, 19 anni a luglio, muratore. Ha confessato davanti agli inquirenti che da lunedì sera hanno cercato ininterrottamente il corpo della ragazza.

Martina Carbonaro era introvabile dalle 20,30, non rispondeva più al telefono. Ora il ragazzo è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e dalla procura di Napoli nord, per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

La giovane non voleva riprendere il rapporto interrotto poche settimane fa e, al culmine di una lite, il giovane l’avrebbe aggredita e colpita con un masso pesante, uccidendola. Strazianti le parole della madre Enza Cossentino in un post su Facebook: «Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà, vola in alto». I genitori di Martina Carbonaro sono stati convocati in caserma.

A condurre le ricerche sono stati i carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, sotto il coordinamento del pubblico ministero di turno della procura di Napoli nord. Il decesso, secondo le prime ricostruzioni, risalirebbe a poche ore dopo la scomparsa.

Martina era uscita di casa intorno alle 19 di lunedì, indossava jeans e una maglietta nera. Avrebbe incontrato un’amica e successivamente, come riferito dalla madre, il suo ex fidanzato. L'ultimo contatto con la famiglia risale alle 20,30, quando aveva comunicato che sarebbe tornata a breve. Poco dopo è scattata la ricerca su tutti i canali social, ad Afragola e nei paesi vicini, andata avanti fino al ritrovamento.

Anche Alessio, l’ex fidanzato reo-confesso, ha partecipato alle ricerche, con la famiglia di Martina, riportano alcuni testimoni.

Sconvolti allievi e professori della sua scuola. «Non l’accetto, non ci posso credere e invece è arrivata la notizia della tua morte – si dispera la docente Carla Caputo –. Porterò per sempre nel cuore il tuo volto, la tua voce, la tua presenza in aula. E porterò anche questo dolore, trasformandolo in un impegno ancora più forte per educare al rispetto, all’uguaglianza, alla libertà. Avevi solo 14 anni. Avevi diritto alla vita, ai sogni, ai primi amori, alle risate tra i banchi. Invece sei stata strappata via. Brutalmente. Ingiustamente. Silenziosamente. Come docente mi sento tradita. Da una società che non sa proteggere le sue ragazze. Da un sistema che ancora oggi tollera, minimizza, giustifica la violenza. Ci insegnano a spiegare il rispetto, ma non ci danno gli strumenti per garantirlo fuori dalle mura della scuola. E la delusione è immensa. Perché ogni volta che perdiamo una ragazza, perdiamo una parte del nostro futuro. Perdere un’alunna così è come perdere una figlia. È come se mi avessero strappato un pezzo dell’anima, senza spiegazione».

Un giorno di lutto per l’intera comunità, per il sindaco di Afragola Antonio Pannone: «Oggi Afragola piange per l’inconsolabile dolore di una vita spezzata, un fiore reciso con una cieca violenza senza senso che toglie il respiro: una perdita che non ammette spiegazioni ma che deve vederci tutti ancora più impegnati nel difendere i diritti e le speranze dei nostri giovani, il bene più prezioso di cui disponiamo».

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: «Siamo potenzialmente di fronte all'ennesima tragedia dove la violenza, il possesso e l'assenza totale di educazione emotiva mietono vittime innocenti. Martina aveva solo 14 anni, e il suo omicidio è un colpo al cuore della nostra società. Servire un impegno concreto da parte di tutti: famiglie, scuole, istituzioni. E servire subito. Non possiamo più permettere che l'indifferenza e l'omertà siano complici silenziosi di questi orrori».

© Riproduzione riservata