“I giovani, la mia speranza” un messaggio del giudice Paolo Borsellino è una delle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova scritta, Italiano, dell'esame di Stato. Poi, la richiesta di un riassunto e riflessioni sulla parola "Rispetto" tratta da un testo di Riccardo Maccioni. Per l’analisi del testo, una poesia di Pier Paolo Pasolini e un brano del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Per quanto riguarda Pasolini, il testo proposto è Appendice 1, poesia priva di titolo che rappresenta il sunto dell'itinerario letterario che l'autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza. Per Tomasi di Lampedusa invece è stato scelto un passaggio de Il Gattopardo. Si tratta del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

Ma anche gli anni Trenta e il New Deal sono tra gli argomenti individuati in un’altra traccia. Il testo è tratto da Piers Brendon Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo, Carocci editore. Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare.

Gli auguri del ministro

Mentre gli studenti al quinto anno delle superiori si accingono a svolgere la prima prova, arrivano gli auguri del ministro. Gli alunni devono «affrontare con serenità e consapevolezza questo percorso e poi ci saranno le vacanze estive prima di un altro mondo, università e lavoro» ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito.

«Questo esame va vissuto come termine di percorso scolastico che dovrebbe averci aiutato a cresce a diventare adulti» ha affermato. Ai maturandi «un augurio di grande successo in questo esame di Maturità. Ognuno di loro ha una ricchezza che va valorizzata e scoperta e una straordinaria bellezza di cui devono essere consapevoli» conclude Valditara.

© Riproduzione riservata