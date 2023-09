L’obiettivo è eseguire numerose perquisizioni e controlli per arrivare poi all’identificazione di persone e veicoli sospetti. Presenti anche le unità cinofile e un elicottero che segue l’operazione dall’alto. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 44mila euro in contanti e 150 proiettili

La premier Giorgia Meloni lo aveva già annunciato durante la sua visita di settimana scorsa al Parco Verde di Caivano. «Questo territorio sarà radicalmente bonificato e vedrete presto i frutti di questa visita», aveva detto ai cittadini e giornalisti presenti. La risposta, seppur securitaria, non si è fatta attendere.

Dall’alba del 5 settembre è in corso un maxi blitz che vede coinvolti oltre 400 agenti tra polizia, guardia di finanza e carabinieri per un controllo straordinario ad “Alto Impatto”. L’obiettivo è eseguire numerose perquisizioni e controlli per arrivare poi all’identificazione di persone e veicoli sospetti. Presenti anche le unità cinofile e un elicottero che segue l’operazione dall’alto.

I primi dati

Durante il blitz interforze in corso al Parco Verde di Caivano, i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 44 mila euro in contanti ritenuti frutto di attività criminali. Inoltre sono state sequestrate molotov e 150 proiettili (alcuni anche per colpi di Ak-47). I militari hanno anche individuato un appartamento che è stato adibito a piazza di spaccio, al suo interno era presenta materiale utile per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine si tratta dell’appartamento di una giovane donna di 28 anni. Al suo interno sono stati trovati proventi per oltre 10mila euro ma non sono state trovate sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni avvenute in caserma, gli agenti hanno scoperto che la donna nascondeva nei suoi indumenti dosi di crack. Da giorni i militari monitoravano l’appartamento attraverso diversi appostamenti.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità locale – come ribadito da Don Patriciello in più occasioni – non attendeva soltanto un’azione repressiva dello stato ma anche la presenza delle istituzioni per far rinascere il quartiere e fornire servizi sociali e assistenziali dignitosi alla popolazione più emarginata.

© Riproduzione riservata