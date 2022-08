La famosa catena statunitense ha deciso di riaprire alcune filiali a Kiev e in altre zone del paese, dopo aver testato la disponibilità dei dipendenti e visto il miglioramento delle condizioni di sicurezza

La famosa catena di fast food McDonald ha deciso che riaprirà diverse filiali in Ucraina, nei prossimi mesi. La scelta rappresenta un segnale importante per gli ucraini dopo i terribili mesi vissuti. Ed anche una scelta in linea con i comportamenti presi dell’azienda in questi mesi quando già pochi giorni dopo l’invasione russa ha chiuso ogni filiale nella Federazione russa.

La compagnia ha chiuso le filiali ucraine dopo l’attacco russo del paese ma ha deciso di continuare a pagare i suoi diecimila dipendenti ucraini per tutti questi mesi.

Le prime filiali ad aprire saranno a Kiev e nelle città dell’Ucraina occidentale, dove sono aperti i negozi di altre grandi multinazionali come Nike, Kfc e Mango.

Il vicepresidente per i mercati internazionali dell’azienda, Paul Pomroy, ha detto inoltre che la scelta è arrivata dopo aver consultato i dipendenti che hanno espresso una forte volontà di tornare a lavoro e alla normalità.

La situazione economica dell’Ucraina

Secondo le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi) il paese avrebbe perso nel 2022 circa il 35 per cento del suo Pil. Quindi qualsiasi segnale positivo di ripresa delle attività economiche potrebbe aiutare a migliorare la situazione.

McDonald’s possiede 109 negozi nel paese, non si sa ancora con precisione quali e quanti di questi riaprirà, però ha già annunciato che nelle prossime settimane riaprirà i contatti con i fornitori per rifornire i ristoranti, a preparare i negozi, riportare indietro i dipendenti e stabilire delle procedure di sicurezza con la guerra ancora in corso a est.

In Russia non riaprirà

Invece in Russia l’azienda ha venduto tutte le 850 filiali che possedeva ad proprietario in franchising. Avrebbe perso 55 milioni al giorno nei mesi di marzo in cui aveva chiuso le filiali.

Alexander Govor, che deteneva una licenza per 25 avamposti McDonald's in Siberia, ha iniziato a riaprire le ex sedi di McDonald's con il nome di Vkusno-i Tochka, o Tasty-period.

Un passaggio per certi versi importante dal momento che l’arrivo della catena americana in Russia era stato un fortissimo segnale simbolico della fine della guerra fredda trent’anni fa.

