Continua il tour diplomatico di Antony Blinken in medio oriente per fermare l’escalation del conflitto. Secondo il ministero della Sanità nella Striscia di Gaza sarebbero stati uccisi due giornalisti

Il ministero della Sanità nella Striscia di Gaza gestito da Hamas ha affermato che due giornalisti sono stati uccisi in un attacco israeliano nel territorio palestinese. Si tratterebbe di Mustafa Thuria, reporter dell'agenzia di stampa Afp, e di un altro giornalista, Hamza Wael Dahdouh.

La visita di Blinken

Continua nel frattempo il viaggio del segretario di Stato statunitense Antony Blinken, che ha incontrato il re Abdallah II e il ministro degli Esteri della Giordania e ha visitato un magazzino del Programma Alimentare Mondiale ad Amman dopo essere stato in Turchia ieri.

Alla sua quarta visita nella regione in tre mesi, Blinken ha sottolineato la necessità che Israele modifichi le sue operazioni militari per ridurre le vittime civili e aumentare significativamente la quantità di aiuti umanitari che raggiungono Gaza, evidenziando al contempo l'importanza di preparare piani dettagliati per il futuro postbellico del territorio, che è stato decimato da intensi attacchi aerei israeliani e offensive di terra.

Il segretario di Stato si recherà nel pomeriggio in Qatar. A Doha, secondo l'agenda resa nota dal dipartimento di Stato statunitense, salvo variazioni, sono previsti colloqui con l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani e col ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Successivamente visiterà Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania ed Egitto.

