Soccorsi in più giorni dalle navi di Sea-Watch e Medici senza frontiere. Quattro persone sono state evacuate per motivi di salute dalla Sea Watch 3, si tratta di «una giovane donna incinta, sua sorella minorenne, un uomo con problemi medici e suo figlio». Il centrodestra è contro l’accoglienza

Quasi mille persone salvate nel Mediterraneo aspettano un porto sicuro per sbarcare, l’Italia continua a non concederlo. A oggi si tratta di 558 migranti sulla nave di Medici Senza Frontiere, Geo Barents, e di 440 naufraghi sulla Sea Watch 3 soccorsi in più operazioni. Alcune persone sono in mare da 12 giorni. Tra di loro anche donne, bambini e malati che la Guardia costiera italiana sta soccorrendo a poco a poco: «Uno stillicidio», ha twittato la Ong Sea-Watch.

Le evacuazioni

Quattro persone sono state evacuate per motivi di salute nella notte scorsa dalla Sea Watch 3. Si tratta di «una giovane donna incinta, sua sorella minorenne, un uomo con problemi medici e suo figlio. È uno stillicidio - si legge nel tweet -. A bordo ancora 440 persone fra cui donne e bambini piccoli. Tutte e tutti hanno il diritto di sbarcare».

Ieri sera l'imbarcazione si trovava nelle vicinanze di Pozzallo, in provincia di Ragusa: stanotte l'evacuazione è avvenuta nei pressi di Avola, nel Siracusano. Le persone evacuate sono state recuperate da una motovedetta della Guardia costiera. L’ong continua a costeggiare la Sicilia in cerca di riparo dalle condizioni meteo avverse e il mare è mosso: la nave è ancora in cerca di un porto sicuro.

Il giorno prima erano state fatte sbarcare una donna incinta e sua figlia di tre anni, e sono state condotte a Lampedusa.

Sulla nave di Medici senza frontiere, che si trova adesso al largo delle coste catanesi, molti presentano ustioni da carburante, infezioni respiratorie e ferite legate alle violenze subite.

I migranti, racconta Sea-Watch, sono esposti «al freddo, al vento, al mare mosso». Adesso «hanno bisogno e diritto di sbarcare subito in un porto sicuro».

Nelle stesse ore, 27 cadaveri sono stati trovati a terra in Libia dopo diversi naufragi nei giorni scorsi: «È tempo che l’Ue si assuma le proprie responsabilità nel Mediterraneo centrale» dice ancora Sea-Watch.

Il centrodestra all’attacco

Mentre i migranti attendono sulle coste, il centrodestra ha già eretto un muro all’interno della maggioranza. La capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, collega la situazione alla pandemia e dice no all’accoglienza: «Siamo in mezzo alla quarta ondata di Covid, ed è impensabile aumentare ulteriormente i livelli di accoglienza». La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, fa da sponda all’opposizione: va rimossa la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Il giorno della vigilia di Natale il leader della Lega Matteo Salvini scriveva: «Arriviamo vicini a 70mila sbarchi clandestini, stamani ne sono arrivati 120 su un veliero a Santa Maria di Leuca. Io con i velieri ci giocavo da bambino con la playmobil». Una situazione «irrispettosa»: «Che in periodo di Covid, di super green Pass ci siano 70mila sbarchi clandestini senza regole e controlli non è rispettoso nei confronti degli italiani che stanno facendo dei sacrifici» ha detto a Firenze, a margine dell'inaugurazione di una sede del suo partito.

Nel frattempo le condizioni delle persone in mare restano critiche.

