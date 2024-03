«La complessità delle questioni che abbiamo di fronte non è governabile né ricorrendo a semplificazioni eccessive né accontentandosi di impressioni vaghe e imprecise della realtà», ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in audizione in Commissione antimafia

È il tempo delle audizioni. Nei giorni scorsi il procuratore nazionale Antimafia e terrorismo, Giovanni Melillo, e il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, hanno chiesto di essere ascoltati in Commissione antimafia, al Copasir e al Csm sull’indagine relativa alla presunta fuga di notizie che vede coinvolti il finanziere Pasquale Striano, il pm Laudati e altri 15 giornalisti tra cui tre di Domani.

Il primo appuntamento è stato in commissione Antimafia dove Melillo è stato audito dai parlamentari (qui il link all’audizione integrale). Giovedì 7 marzo, invece, sia Melillo che Cantone saranno ascoltati al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nei prossimi giorni, invece, si recheranno al Consiglio superiore della magistratura.

L’audizione di Melillo in Commissione antimafia

Il procuratore nazionale Antimafia ha detto che in questa vicenda ci sono «punte di scomposta polemica che sembrano mirare non ad analizzare la realtà e a contribuire alla sua comprensione, all’avanzamento degli equilibri del sistema, ma a incrinare l'immagine del mio ufficio e a delegittimare l'idea stessa di istituzioni neutrali come la procura nazionale antimafia».

«Tutto ciò – ha aggiunto – non toglie nulla alla gravità delle cose in corso di individuazione nell'inchiesta del collega Cantone, che è estrema. Ma è estrema anche la complessità dell'uso delle banche dati nelle quali confluiscono queste e non meno delicate informazioni che è necessario raccogliere a fini di prevenzione e repressione dei reati».

Il caso è molto complesso e non può essere trattato come molti esponenti politici, soprattutto legati al centrodestra, stanno facendo in questi giorni. «La complessità delle questioni che abbiamo di fronte non è governabile né ricorrendo a semplificazioni eccessive né accontentandosi di impressioni vaghe e imprecise della realtà».

Melillo è intervenuto anche sullo strumento delle segnalazioni sospette al servizio delle indagini giudiziarie. «Le segnalazioni di operazioni sospette sono strumenti essenziali nel campo della lotta alla mafia e al finanziamento del terrorismo e per l'impulso e il coordinamento investigativo del mio ufficio. Ma sono anche strumenti delicatissimi, contenenti dati, notizie e informazioni in grado di profilare chiunque, inclusa la natura delle sue relazioni personali e sociali. Il corollario è che nell'uso deve esserci massimo rigore nelle procedure di accesso e controllo, nei limiti delle attribuzioni delle singole istituzioni coinvolte».

Reazioni

La politica rimane divisa sul caso. L’ultimo leader ad esprimersi sul caso in ordine cronologico è stata la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che hai microfoni di Porta a Porta ha detto: «È uno scandalo di gravità inaudita. È necessario che cose come questa non accadano più».

Alla redazione di Domani è arrivato nei giorni scorsi il sostegno di diversi esponenti politici, da Angelo Bonelli a Sandro Ruotolo, e dei sindacati nazionali ed europei. Sul caso si è espressa anche Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi-Sinistra. «Da due giorni c’è grande dibattito sul caso dello ‘spione’ e tutta la politica esige chiarezza e trasparenza. Giustamente, aggiungo, perché se sono stati commessi reati da parte di appartenenti delle forze dell’ordine la giustizia deve fare il suo corso. Non è giusto invece utilizzare il caso per creare polveroni mediatici con un solo obiettivo: colpire il giornalismo d’inchiesta, mettere la museruola ai giornali e ai tg», ha scritto in un post su Facebook. «Aspettiamo di apprendere dal Procuratore Antimafia Melillo e dal procuratore di Perugia Cantone informazioni fondate e circostanziate, nel frattempo invitiamo tutti a moderare i toni. Se un servitore dello stato ha abusato del suo potere pagherà le conseguenze, ma non permetteremo che si usi questo caso – aggiunge Piccolotti – per comprimere la libertà di informazione violando il principio della protezione delle fonti, o per indebolire la procura antimafia togliendole strumenti di indagine o più beceramente per fare la campagna elettorale in Abruzzo».

