La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l'apprezzamento del governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani.

Nel corso del colloquio, la Meloni ha ringraziato il presidente Mattarella per aver posto l'accento sul significato profondo incarnato dall'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, che ci si appresta a celebrare nel 20

26.

«L'Italia si presenta a questo appuntamento forte dell'autorevolezza, della credibilità e del rispetto che le vengono riconosciuti a livello globale e che sono il frutto del dinamismo, del coraggio e del sacrificio di generazioni di italiani. Una Nazione orgogliosa della propria storia, forgiata nei successi e nelle difficoltà vissuti in questi decenni, che possiede gli strumenti e l'opportunità per guardare al futuro con ottimismo e speranza», è scritto in una nota di palazzo Chigi.

Meloni inoltre ha ribadito al presidente della Repubblica che l'Italia «continuerà a fare tutto ciò che è possibile, ad ogni livello, affinchè la pace possa al più presto tornare in Ucraina, in Medio Oriente e in tutte le aree del mondo dove la guerra ha preso il sopravvento e ha soppiantato il dialogo tra le Nazioni».

