Il titolo azionario di Meta ha perso il 20 per cento del suo valore di mercato. Meta è la società che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp e per la prima volta presenta dati non in positivo, soprattutto per la perdita di utenti tra il terzo e il quarto trimestre fiscale del 2021 sul social network Facebook, principale fonte di introiti della società. Il dato peggiore riguarda gli utenti attivi giornalieri, da 1,930 sono passati a 1,929 miliardi.

I dati sono stati pubblicati ieri in un rapporto che riguarda il quarto trimestre 2021 e l’intero anno, sono i primi numeri dopo il cambio del nome della società da Facebook a Meta.

Sono invece positivi i ricavi, per 33,67 miliardi di dollari, mentre l’anno precedente erano di 28,07, ma l’utile netto di 10,29 miliardi di dollari ha registrato un -8 per cento. Le previsioni degli analisti sono state deluse anche per quanto riguarda il primo trimestre 2022: si prevedono ricavi tra i 27 e i 29 miliardi di dollari. La cifra attesa era di circa 34,53 miliardi di dollari.

La società ha giustificato il calo, sostenendo che hanno inciso diversi fattori, dall’aumento dell’inflazione, che ha avuto un impatto anche sugli investitori pubblicitari, alle nuove regole sulla privacy introdotte da Apple che non permetterebbero di tracciare gli utenti per favorire la pubblicità personalizzata.

