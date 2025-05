Un migrante nigeriano di circa 35 anni è stato trovato morto nel suo letto nella notte tra l’1 e il 2 maggio all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco, alla periferia di Brindisi. Ospite della struttura da gennaio, sarebbe deceduto per un malore Sarà ora l’autopsia, disposta dalla procura di Brindisi, a fare chiarezza sulle cause del decesso.

Il deputato del Pd Claudio Stefanazzi, che si è recato al cpr di Restinco poche ore dopo il decesso, ha affidato a un post sui social la sua testimonianza. «Pochi minuti fa, poi, ho saputo che, alcune ore prima che arrivassi, era morto un uomo. Non sono stato informato, magari perché qualcuno ha pensato non fosse così importante, oppure per evitare inutili fastidi. C’era il personale sanitario quando ha avuto il malore? Si poteva fare qualcosa per salvarlo? Vedremo se qualcuno risponderà all’interrogazione parlamentare che depositerò», ha scritto Stefanazzi.

Il deputato ha anche denunciato la situazione in cui si trovano i detenuti all’interno del cpr di Brindisi. «Anche oggi nelle camerate le persone detenute dormivano, alle 11. Anche oggi mi è stato riferito che la percentuale di quelli che devono ricorrere a psicofarmaci è di oltre il 50 per cento. Da quando il governo ha trasformato il centro in Albania in cpr è iniziata una specie di lotteria. Dopo l’ordine da Roma vengono pescati dal mazzo ragazzi con storie diverse, con problemi differenti».

E ha concluso: «Che si tratta di uomini evidentemente è un dato secondario». Alle agenzie di stampa Stefanazzi ha rimarcato il fatto di non essere stato avvisato durante la sua visita. «Sono passate tante ore senza una comunicazione ufficiale che annunciasse la morte di questo povero ragazzo e che soprattutto spiegasse in che circostanze questo ragazzo è morto. Questo mi sembra incredibile. Tutto ciò unito al fatto che ieri sono stato nel cpr e nessuno degli operatori, nemmeno della parte sanitaria ha ritenuto di dovermi dire che era successa questa cosa. Questo mi sembra quanto meno incredibile». Fonti del Pd sottolineano che «ciò che viene derubricato a "malore” difficilmente è separabile dal contesto dei Cpr dove la reclusione è estremamente afflittiva, spesso si verificano abusi nella somministrazione psicofarmaci, e dove il diritto alla salute è tutt'altro che garantito. Nei Cpr in Italia si muore, e noi li facciamo in Albania».

A denunciare la condizione dei migranti reclusi a Restinco sono anche gli attivisti di Nocpr Puglia che parlano di casi di autolesionismo, tentativi di suicidio e abuso di psicofarmaci. La morte del migrante arriva, infatti, in un momento in cui il cpr di Restinco è attraversato da un momento di tensioni crescenti.





