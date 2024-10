Sono dodici le richieste di convalida del trattenimento nei centri in Albania, emesse dal questore di Roma, su cui la sezione immigrazione del tribunale civile è chiamata a decidere oggi 18 ottobre. Ancor prima delle udienze, però, la commissione territoriale di Roma ha rigettato tutte le richieste di protezione internazionale.

Dalle 9 di questa mattina i giudici sono chiamati a stabilire se il trattenimento degli otto cittadini del Bangladesh e di quattro cittadini egiziani, reclusi nella struttura di Gjader, sia da convalidare o se i dodici richiedenti asilo debbano essere rimessi in libertà.

In quest’ultimo caso, ci si chiede quale sia il destino dei dodici che, in base al pre screening eseguito sulla nave e alle valutazioni poi fatte nel centro di identificazione e fotosegnalamento di Shengjin, sono considerati in condizioni di non vulnerabilità, provenienti da paesi considerati sicuri dall’ultimo decreto del ministero degli Esteri. Le udienze sono finite e si aspetta la decisione sulla convalida.

Intanto in un’intervista a Piazza Pulita su La7 il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo alla domanda sull’ipotesi che i magistrati possano bocciare il trattenimento in Albania come accaduto a Palermo, ha già annunciato ricorso. «Molte di queste decisioni non le condividiamo, personalmente ritengo che quando non si condivide una decisione giudiziaria la si impugna ed è quello che stiamo facendo e che faremo. E noi tendiamo sul lungo periodo anche a sollecitare una giurisprudenza superiore come la Cassazione», ha detto Piantedosi.

Isolati

In attesa che i migranti conoscano le sorti del loro destino sono completamente isolati dal mondo esterno. Sono privi di telefoni cellulari e da giorni le famiglie non riescono a mettersi in contatto con loro. «Dovrebbe essere messo a disposizione un telefono comune» dice la deputata Francesca Ghirra di Avs. Ma oltre a necessitare di 12 colloqui con le famiglie, secondo la deputata, i richiedenti asilo dovrebbero avere il tempo necessario di conferire con dei legali, a cui hanno già avuto accesso ma «la situazione non è chiarissima». Nei centri, conclude Ghirra, il personale è «cortese e disponibile a far entrare noi deputati, lo è molto meno per i giornalisti».

Il rientro della nave

La nave Libra della marina militare è ormai rientrata nelle acque italiane, salpata dalle coste albanesi mercoledì stesso a poche ora dal suo arrivo con sedici naufraghi. Ma oltre al personale di bordo nel viaggio di ritorno c’erano anche quattro richiedenti asilo, due minorenni e due adulti in condizioni di estrema vulnerabilità, sbarcati ieri nel porto di Brindisi.

Nel caso di una non convalida i dodici richiedenti asilo dovranno quindi essere portati nel territorio italiano, non è chiaro in che modo.

