Secondo le prime testimonianze dei sopravvissuti, erano due i barconi affondati. Il numero delle persone a bordo oscilla tra 97 e 110. Circa 60 i superstiti, già sbarcati in un hotspot dell’isola. Le ricerche proseguono via mare e via cielo

Almeno 20 persone migranti sono morte e tra le 12 e le 17 risultano disperse dopo un naufragio avvenuto oggi, mercoledì 13 agosto, a circa 14 miglia a sud-ovest di Lampedusa. Secondo quanto riferito dai primi superstiti, le imbarcazioni coinvolte potrebbero essere due. Si sarebbero ribaltate prima dell’arrivo dei soccorsi. Il numero delle persone a bordo, secondo le prime ricostruzioni, oscilla tra 97 e 110.

Un elicottero della Guardia di finanza, in volo intorno a mezzogiorno, ha avvistato una barca già capovolta. Da lì l’intervento delle motovedette della Capitaneria di porto, della Guardia di finanza e delle unità di Frontex. Secondo quanto dichiarato da Filippo Ungaro, portavoce Unchr, 60 migranti sono stati tratti in salvo e già sbarcati sulla più grande delle isole Pelagie, nell’hotspot di contrada Imbriacola dove hanno iniziato a fornire le prime ricostruzioni ai medici, agli psicologi e agli operatori dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (Euaa), assistiti da mediatori culturali.

Sarebbero invece otto i cadaveri già recuperati e portati a terra. Tra le vittime ci sarebbe anche una neonata. Secondo i racconti dei sopravvissuti, mancherebbero ancora all’appello tra le 12 e le 17 persone.

La prima ricostruzione

Alcuni superstiti hanno riferito che i barconi naufragati al largo dell’isola erano due. Sarebbero partite nella serata di martedì 12 agosto da Tripoli, in Libia.

Una delle due, nel viaggio verso la Sicilia, avrebbe iniziato ad imbarcare acqua e successivamente si sarebbe ribaltata. Alcuni dei migranti sarebbero riusciti a spostarsi sull'altra imbarcazione ma molti sarebbero caduti in acqua. Anche la seconda imbarcazione, però, essendo stracarica si sarebbe ribaltata.

Verso mezzogiorno il barcone semiaffondato è stato avvistato da un elicottero della Guardia di finanza: subito è scattato l'allarme.

L’Unhcr, che sta assistendo i sopravvissuti, ha espresso «profonda angoscia» per l’ennesima tragedia nel Mediterraneo centrale, ricordando che dall’inizio dell’anno sono 675 le vittime lungo questa rotta, e ribadendo la necessità di rafforzare le vie legali di accesso in Europa.

Le condizioni generali dei migranti non destano preoccupazioni. Le ricerche dei dispersi proseguono via mare e via cielo, con l'impiego di motovedette ed elicotteri. Non sembrano esserci emergenze sanitarie e non ci sono minori non accompagnati tra le persone sopravvissute.

LE REAZIONI

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso «profondo cordoglio» per le vittime e ha sottolineato che «questo drammatico episodio conferma, ancora una volta, l’urgenza di prevenire, sin dai territori di partenza, i pericolosi viaggi in mare» e «di combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani».

Il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha accusato il governo di ostacolare i soccorsi in mare con «leggi ingiuste e disumane» che «sequestrano le navi e persino gli aerei delle Ong», sostenendo che «negare il soccorso significa condannare a morte» e chiedendo di «abrogare subito queste norme e ripristinare un sistema di salvataggio rapido e coordinato».

Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha invece dichiarato che «i morti di oggi al largo di Lampedusa sono sulla coscienza del governo Meloni», criticando la mancanza di un servizio di ricerca e soccorso europeo e nazionale e la criminalizzazione delle Ong. Ha concluso: «Quando tornate a casa evitate di guardarvi allo specchio. Perché anche i morti di oggi sono sulla vostra coscienza».

Notizia in aggiornamento

