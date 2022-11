I profughi sono sbarcati in nottata al molo Favaloro di Lampedusa dove era già stata portata una bara bianca per accogliere e sistemare la salma del bimbo. Ieri era morta una donna al poliambulatorio dell'isola. Le Ong aiutano la Guardia costiera

Il corpicino senza vita di un bimbo era su una barca fatta approdare a Lampedusa, al molo Favarolo, insieme ad altri migranti. A provocarne la morte sono stati gli stenti della drammatica traversata. L’arresto cardiaco, riportano le agenzie, sarebbe stato provocato da uno stato di ipotermia.

I profughi sono sbarcati in nottata al molo Favaloro dove era già stata portata una bara bianca per accogliere e sistemare la salma del bimbo. Ieri era morta una donna al poliambulatorio dell'isola dopo essere sbarcata insieme ad altre 43 persone.

Gli arrivi

Mentre la Ocean Viking cerca con urgenza un approdo in Francia, ieri, riporta il giornale di Sicilia, l’isola di frontiera dell’Italia, sono giunti altri 126 migranti, dopo 3 diversi soccorsi al largo di Lampedusa, sul molo commerciale del porto dell’isola.

Salgono così a 5, con un totale di 375 persone, gli sbarchi registratisi nel giro di poche. A soccorrerli le Guardia costiera insieme alle Ong. La motovedetta Cp267 della Guardia costiera ha soccorso un barchino con 41 profughi in fuga da Costa d’Avorio, Gambia e Guinea. La Cp 318, sempre della Capitaneria, ha invece intercettato un natante di 7 metri con 30 persone. Sull’ultima imbarcazione erano invece in 31. In tutte c’erano donne e bambini.

I tre gruppi sono stati portati, dopo un primo triage sanitario, all’hotspot dell’isola, dove la stampa locale racconta che ci sono 1.179 persone. La Prefettura di Agrigento ha disposto, con il traghetto di linea Cossydra che giungerà oggi a Porto Empedocle, un ulteriore trasferimento di 80 ospiti.

Ieri l'equipaggio della Nadir della Ong tedesca Resqship ha aiutato per il salvataggio dei naufraghi di cinque barche in pericolo con oltre 200 persone. Una, raccontano sui social, si è capovolta durante un'operazione di soccorso della Guardia Costiera italiana, ma tutte le 37 persone sono state salvate dall'acqua in stretta collaborazione con il loro equipaggio.

