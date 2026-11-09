Milano, le famiglie sospese della maxi-inchiesta sull’urbanistica occupano i “loro” palazzi

Da domenica, le famiglie che sono rimaste senza casa a causa delle inchieste sull’edilizia a Milano si sono riunite in una veglia presso uno dei cantieri bloccati. «Dal Comune abbiamo avuto solo promesse»

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Fra le basse case di via Baldinucci è impossibile non notare l’imponente gru gialla e nera che sovrasta il quartiere di Dergano. Il cancello che chiude il cantiere è tempestato di biglietti di vari colori. «Abbiamo acquistato un trilocale a Bovisa nel 2024. Ancora tutto fermo» si legge su uno arancione luccicante. La firma è Francesco + Ilaria, 31 e 30 anni. Oltrepassato il cancello, le “Famiglie sospese” di Milano hanno deciso di occupare con una veglia serale il cantiere di questo palazzo in c