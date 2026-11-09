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Milano, le famiglie sospese della maxi-inchiesta sull’urbanistica occupano i “loro” palazzi

Michele Bertelli
09 novembre 2026 • 18:57
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Da domenica, le famiglie che sono rimaste senza casa a causa delle inchieste sull’edilizia a Milano si sono riunite in una veglia presso uno dei cantieri bloccati. «Dal Comune abbiamo avuto solo promesse»

Fra le basse case di via Baldinucci è impossibile non notare l’imponente gru gialla e nera che sovrasta il quartiere di Dergano. Il cancello che chiude il cantiere è tempestato di biglietti di vari colori. «Abbiamo acquistato un trilocale a Bovisa nel 2024. Ancora tutto fermo» si legge su uno arancione luccicante. La firma è Francesco + Ilaria, 31 e 30 anni. Oltrepassato il cancello, le “Famiglie sospese” di Milano hanno deciso di occupare con una veglia serale il cantiere di questo palazzo in c

Michele Bertelli
Michele Bertelli
Michele Bertelli

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.