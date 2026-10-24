Milano respira: nessun disordine. Indagato il regista del movimento 17 ottobre

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Vetrine intatte, cassonetti integri, commercianti e sindaci felici, minorenni a casa e nessuna indicazione sulla piazza da raggiungere per manifestare. Il corteo milanese, per il quale erano stati mobilitati oltre 1.400 forze dell’ordine, 500 paracadutisti e persino i blindati Lince della guerra in Iraq, non ha creato grosse tensioni. La polizia postale, insieme ai servizi di Intelligence e con la collaborazione di Meta, è arrivata prima, “decapitando” il neonato movimento 17 ottobre. Il presunt