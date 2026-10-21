Milano teme una nuova rivolta. Piantedosi: «Nessuna regia»

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Lo sguardo e il pensiero del ministero dell’Interno e del sindaco di Milano sono rivolti al sabato che verrà: c’è preoccupazione per un remake della guerriglia, che però molti temono possa estendersi in altre città. Se sono solo allarmi incontrollati o pericoli reali, si capirà con l’avvicinarsi del weekend. Intanto però emergono le prime dichiarazioni dei minorenni fermati dopo il caos di Milano: «Io ero a Cesano Boscone e stavo aspettando il bus per andare a Buccinasco e lì ho incontrato alcun