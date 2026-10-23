Militari, Lince e droni. Milano blindata teme un’altra guerriglia

Salvini celebra l’arrivo dei soldati. Verso il divieto di assembramenti. Il provvedimento della gip “sfida” le logiche securitarie del governo
Una città blindata. Con un dispiegamento di forze dell’ordine che in tempi recenti non s’era mai visto. I numeri precisi restano top secret ma, da quello che trapela da ambienti investigativi, nulla verrà lasciato al caso in vista della manifestazione convocata via social, sabato, dal gruppo “17 ottobre”. Le forze di polizia, in borghese e no, stanzieranno negli snodi principali di Milano – corso Como, porta Venezia, piazza Duomo – ma anche al di fuori dalle stazioni metro e sulle banchine dei t