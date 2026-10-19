Mistero David Rossi. «Mussari e Ceccherelli coinvolti nell’omicidio»

L’ex presidente di Mps e il calciante fiorentino sarebbero coinvolti nella morte del manager di Mps secondo la ricostruzione dei parlamentari. «Follia», replicano i due

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Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli. Il primo è l’ex presidente di Monte dei Paschi di Siena, il secondo è un ex calciante fiorentino. Entrambi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, nella morte di David Rossi, il capo comunicazione di Mps, trovato morto la sera del 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio in piazza Salimbeni, a Siena. L’accusa non è stata formulata da alcun pubblico ministero – motivo per cui né Mussari né Ceccherelli sono indagati – ma proviene dalla Commissione par