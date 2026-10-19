l’accusa della commissione d’inchiesta

Mistero David Rossi. «Mussari e Ceccherelli coinvolti nell’omicidio»

Enrica Riera
19 ottobre 2026 • 20:38
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L’ex presidente di Mps e il calciante fiorentino sarebbero coinvolti nella morte del manager di Mps secondo la ricostruzione dei parlamentari. «Follia», replicano i due 

Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli. Il primo è l’ex presidente di Monte dei Paschi di Siena, il secondo è un ex calciante fiorentino. Entrambi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, nella morte di David Rossi, il capo comunicazione di Mps, trovato morto la sera del 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio in piazza Salimbeni, a Siena. L’accusa non è stata formulata da alcun pubblico ministero – motivo per cui né Mussari né Ceccherelli sono indagati – ma proviene dalla Commissione par

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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.