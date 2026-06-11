false false

Il braccio destro di Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della Struttura Tecnica di Missione (STM) presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è sotto indagine. Nella giornata di ieri le autorità le avrebbero sequestrato il cellulare e oggi sarebbe stata raggiunta da un avviso di garanzia. L’inchiesta che riguarda Pellegrini è quella sulle Olimpiadi Milano-Cortina, coordinata dalla procura di Belluno.

Si tratta del filone di indagini sull’appalto per la costruzione della cabinovia Socrapes, che vede indagato anche il commissario straordinario per le opere Fabio Massimo Saldini.

© Riproduzione riservata