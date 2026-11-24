L’uomo morto in una tenda all’università era stato art director nel 2011 per il comune di Roma. Poi la precarietà e l’abisso della strada. Sognava però di laurearsi in Fisica

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Il 30 ottobre 2011 Alessandro Ingusci pubblicò sul suo blog professionale (è ancora attivo) due pagine pubblicitarie. In una c’è un albero davanti agli acquedotti, nell’altra il Pantheon di notte. Il titolo è lo stesso: «Tutto ciò che vedi appartiene a te». Era la campagna con cui il comune di Roma, da poco diventato Roma Capitale, si presentava ai cittadini: l’agenzia Arsenale 23 l’aveva vinta in una gara a otto, e Ingusci – cresciuto a Lecce e diplomato all’Istituto europeo di design – era il