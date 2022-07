È morto all’età di 97 anni il regista teatrale Peter Brook, noto per le sue messe in scena particolarmente evocative. Tra i suoi maggiori successi il “Marat-Sade” di Weiss messo in scena a metà anni Sessanta e il “Mahabarata”, fatto per Avigone nel 1985 e poi diventato anche un film.

Nel 2014 Brook ha diretto The Valley of Astonishment, in scena a Londra, Parigi, New York e in Italia al Teatro il Funaro di Pistoia e al Teatro Cucinelli di Solomeo.

Come ha raccontato lui stesso, il suo lavoro teatrale scaturisce da un «impulso informe», senza alcuna tecnica. Lavorava molto però con gli attori, che dovevano sentirsi liberi di dare il loro contributo allo spettacolo pur rispettando le indicazioni del regista. Le tre parole che danno vita all'evento teatrale per Brook erano répétition, répresentation e assistance.

