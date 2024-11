«Questi giudici devono andarsene», ha commentato il magnate americano sotto un post su X che riportava la notizia della mancata convalida del trattenimento in Albania per i sette migranti di origine egiziana e bengalese

Agli attacchi del governo Meloni contro i giudici italiani che non hanno convalidato il trattenimento in Albania dei sette migranti deportati con la nave Libra, si somma anche quello di Elon Musk. Il miliardario sudafricano e proprietario di X ha commentato un post di un utente che riportava la notizia della decisione del tribunale di Roma arrivata l’11 novembre, scrivendo: «Questi giudici devono andarsene».

I giudici della sezione immigrazione di Piazzale Clodio hanno infatti sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti dei sette migranti, egiziani e bengalesi, trasferiti venerdì scorso nel centro albanese di Gjadër, rinviando tutto alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Una decisione prevedibile, dopo quella di poche settimane fa.

In soccorso del governo, per aumentare la pressione sulla magistratura (già vittima anche di minacce personali quando si tratta di decisioni prese in tema migranti), è intervenuto l’ultra miliardario Elon Musk, vicinissimo a Donald Trump e apprezzato anche da diversi esponenti del governo italiano.

Le reazioni

Tuttavia, il commento di Musk ha suscitato reazioni non solo da parte delle opposizioni. «Le parole di Elon Musk contro i giudici italiani sono parole pericolose. Questi nuovi oligarchi che sfruttano mondi nuovi (come lo spazio, l’etere i social e le nuove tecnologie) per controllare la politica mondiale sono un pericolo per la democrazia. Dopo un’incursione nella politica tedesca oggi il giurista Elon Musk entra in modo violento criticando un potere dello Stato. Tutto questo è inaccettabile ma soprattutto pericoloso», ha scritto in una nota Ernesto Carbone, membro laico del Consiglio superiore della magistratura.

«Chissà se i patrioti Meloni e Salvini difenderanno la sovranità italiana dalle ingerenze del miliardario americano Elon Musk che chiede ai giudici di un Paese sovrano di andarsene? Perché Musk non si fa gli affari suoi? Forse pensa di intimidire i giudici italiani, ma l'Italia non è ancora l'Ungheria né la Russia di Putin, né tantomeno gli Usa di Trump con la giustizia assoggettata al potere politico», scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha chiesto invece alla premier Giorgia Meloni di condannare le dichiarazioni di Musk.

«L'Italia e l'Europa non prendono lezioni di democrazia da nessuno, tanto meno da Elon Musk, il cui unico scopo è minare i nostri valori fondamentali, lo Stato di diritto, i principi più basilari delle nostre democrazie, a partire dall'indipendenza della magistratura. Tutte cose evidentemente sconosciute a Musk. Vada a costruire i suoi regimi nello spazio», ha scritto sui social Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

Sul caso è intervenuto anche il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi: «Le parole di Elon Musk sono inopportune perche', addirittura dall'estero, alimentano uno scontro con la magistratura che il Centrodestra non vuole», ha detto.

© Riproduzione riservata