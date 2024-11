I giudici della sezione specializzata hanno rinviato alla Corte di giustizia dell’Ue. Non intervenendo la convalida entro il termine di 48 ore, le persone trattenute devono essere rilasciate e portate in territorio italiano

I giudici del tribunale di Roma hanno sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti dei sette migranti reclusi nel centro albanese di Gjader, rinviandolo alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Otto persone provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh sono arrivate in Albania a bordo della nave Libra venerdì mattina, ma già in giornata un migrante era rientrato in Italia sulla stessa imbarcazione della marina militare perché in condizioni di vulnerabilità.

Ora anche i sette richiedenti asilo rimasti dovranno essere ricondotti in Italia perché, non intervenendo la convalida entro il termine di 48 ore, devono essere rilasciati. E non possono essere liberati sul territorio albanese, come prevede il protocollo firmato da Giorgia Meloni ed Edi Rama un anno fa, ma devono essere portati sul territorio italiano.

È la prima decisione che coinvolge persone trattenute in Albania dopo l’approvazione da parte del governo del decreto “Paesi sicuri”, con cui l’esecutivo ha provato a superare l’ostacolo della sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso 4 ottobre, secondo cui un paese può essere considerato sicuro solo se è tale in tutto il suo territorio e per tutte le categorie di cittadini, senza eccezioni.

I giudici romani attendono dunque la sentenza della Corte Ue, che potrebbe arrivare tra pochi mesi – se verrà accolta la richiesta di procedura d’urgenza – oppure anche un anno. Non è la prima volta che il decreto è stato portato davanti Corte di Lussemburgo. Il rinvio pregiudiziale è stato promosso dai giudici di Bologna, di Palermo e dalla stessa sezione di Roma.

«I giudici hanno ritenuto necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, formulando quattro quesiti, analogamente a quanto già disposto nei giorni scorsi da due collegi della stessa sezione in sede di sospensiva dei provvedimenti di rigetto di domande di asilo proposte da persone migranti precedentemente trattenute in Albania», scrive il tribunale in un comunicato stampa.

E definisce il rinvio lo strumento più idoneo a «chiarire i profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale» dopo l’approvazione del decreto del governo 158 del 2024, «che ha adottato un’interpretazione del diritto dell’Ue e della sentenza della Corte di giustizia divergente da quella seguita da questo tribunale» dai precedenti procedimenti di convalida.

Se il tribunale di Roma ha scelto in modo prudente, decidendo di non applicare il decreto, gli esponenti del governo hanno di nuovo attaccato la magistratura, che nell’applicazione del diritto viene accusata di essere politicizzata: «Un’altra sentenza politica non contro il governo, ma contro gli italiani e la loro sicurezza. Governo e parlamento hanno il diritto di reagire per proteggere i cittadini, e lo faranno. Sempre che qualche altro magistrato, nel frattempo, non mi condanni a sei anni di galera per aver difeso i confini», ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

Sono diverse le motivazioni, ma l’esito è lo stesso. I sette migranti dovranno tornare in Italia, così come è accaduto per le dodici persone che per prime erano state portate nei prefabbricati di Gjader. Il 18 ottobre, la sezione specializzata di Roma non aveva convalidato i trattenimenti, in linea con la sentenza della Corte di giustizia Ue.

