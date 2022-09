La sonda americana Dart si è schiantata questa notte contro un asteroide nel corso di un esperimento organizzato dalla Nasa. La collisione è stata del tutto volontaria, poiché l’esperimento aveva lo scopo di verificare se è possibile deviare la tratiettoria di un asteroide pericoloso con un impatto sulla sua superficie.

La sonda Dart ha colpito l’asteroide Dimorphos, largo circa 160 metri, poco dopo mezzanotte e gli scienziati della Nasa stanno ancora raccogliendo dati e altre informazioni sull’impatto.

Ci vorranno settimane per conoscere i risultati dell’esperimento. Gli scienziati sulla terra studieranno l’orbita dell’asteroide colpito con una serie di telescopi e misureranno se l’impatto con la sonda a modificato in qualche modo la sua orbita. In caso positivo, l’esperimento sarà dichiarato un successo. Per gli scienziati che hanno realizzato il progetto «l’umanità è entrata in una nuova era, un’era in cui può difendersi dalle minacce che arrivano dallo spazio».

