La decisione è stata presa dal Gup di Crotone, Elisa Marchetto, a conclusione dell'udienza preliminare. Ai sei militari vengono contestati i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo in relazione alla mancata attivazione, la notte del naufragio, del Sar, il Piano per la ricerca ed il salvataggio in mare

Nelle prime ore del 26 febbraio 2023 al largo delle coste di Steccato di Cutro, la Summer Love, con a bordo 180 persone salpate dalle coste della Turchia, si è schiantata a circa ottanta metri dalla riva. L’acqua è entrata nella stiva in pochi secondi. Il vento e le onde, tra forza 4 e 5, hanno spezzato in due l’imbarcazione che si è ribaltata nell’acqua gelida del mare in tormenta. È stato uno dei naufragi più fatali di sempre avvenuto nelle coste calabresi, il bilancio finale è di 94 morti, di cui 35 minori, e 10 dispersi.

Oggi, per quel naufragio, sono stati rinviati a giudizio quattro militari della guardia di finanza e due della Guardia costiera, nei confronti dei quali la Procura della Repubblica di Crotone aveva contestato i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo in relazione alla mancata attivazione del Piano per la ricerca e il salvataggio in mare.

I militari in questione sono Giuseppe Grillo (capo turno della sala operativa del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia); Alberto Lippolis (comandante del Roan; Antonino Lopresti (ufficiale in comando tattico); Nicolino Vardaro (comandante del Gruppo aeronavale di Taranto); Francesca Perfido (ufficiale di ispezione dell'Imrcc di Roma – Italian Maritime Rescue Coordination Center), e Nicola Nania (in servizio al V Mrsc di Reggio Calabria).

Secondo la procura c’erano una serie di negligenze e sottovalutazioni nelle operazioni di soccorso che hanno contribuito al naufragio.

«Decisione giusta. Le Autorità italiane rimasero immobili, quella notte. Non fecero nè l’operazione di law enforcement di cui parlò a caldo il ministro Piantedosi e nè ciò che avrebbero dovuto fare: un tempestivo intervento di search and rescue. Le imbarcazioni della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera sarebbero dovute uscire in mare la sera prima, non appena ricevettero la comunicazione di Frontex che ‘una barca con migranti’ - come scrisse subito la Guardia di Finanza a penna nel suo giornale delle operazioni - navigava verso le coste della Calabria. Ma restano o tornarono nel porto», dice a Domani Francesco Verri avvocato che difende i famigliari delle vittime. «Se ciascuno avesse fatto il suo dovere, 94 fra donne e uomini, bambine e bambini sarebbero salvi. Ora un processo stabilirà le responsabilità individuali. Ma è certo che lo Stato quella sera stette a guardare», ha aggiunto.

Il viaggio

Il 22 febbraio del 2023, 180 migranti prevalentemente afghani (140) e pakistani (20) sono salpati dalle coste turche di Cesme verso l’Italia a bordo di un’imbarcazione metallica bianca. Dopo poche ore di navigazione e un guasto al motore, l’equipaggio è stato costretto a trasferirsi sulla Summer Love. Ma anche in questo caso, il viaggio verso l’Italia è stato interrotto più volte, per via di alcuni guasti tecnici.

Con fatica, la Summer Love è arrivata a 40 miglia dalle coste italiane, dove è stata avvistata per la prima volta alle 22:26 della sera del 25 febbraio dall’Eagle 1, aereo di sorveglianza utilizzato da Frontex (l’Agenzia europea per il controllo delle frontiere). In quel giorno Frontex era a conoscenza delle cattive condizioni meteorologiche dato che il pilota dell’Eagle 1 aveva comunicato di dover interrompere il suo «schema di volo pianificato a causa dei forti venti».

La segnalazione è stata subito trasmessa alle autorità italiane che però, stando ad alcuni documenti interni di Frontex, l’hanno considerata come «non di particolare interesse». Capire cosa è successo fino alle 4 del mattino quando la Summer Love è naufragata a largo di Cutro è uno degli obiettivi del processo che inizierà il prossimo 14 gennaio.

I primi a prestare i soccorsi sono stati alcuni pescatori presenti casualmente in spiaggia. Al momento dello schianto non c’erano imbarcazioni della guardia costiera o della guardia di finanza.

Tanti i dubbi sul naufragio e le domande senza risposta: come mai, nonostante la segnalazione di Frontex alle autorità italiane sia arrivata alle 23:03, non è stata lanciata immediatamente un’operazione di ricerca e soccorso in mare? Perché è stato sottovalutato il pericolo, considerando le cattive condizioni meteorologiche di cui tutti erano a conoscenza? E ancora, perché dopo il naufragio i soccorsi sono arrivati in ritardo?

L’altro processo

Dal naufragio sono nati due filoni processuali. Oltre a quello che mira ad accertare eventuali responsabilità delle autorità italiane nei soccorsi, c’è quello che ha visto il cittadino turco, Gun Ufuk, condannato a venti anni di reclusione per naufragio colposo, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato. Oltre alla pena detentiva, Ufuk è stato condannato a risarcire con tre milioni di euro le parti civili costituite nel processo. Era stato arrestato in Germania e ai giudici italiani aveva spiegato di non essere uno “scafista”, bensì di aver fatto il meccanico a bordo della Summer Love solo per pagarsi il viaggio.

L’11 giugno la Corte di Cassazione ha reso definitiva la sua condanna dichiarando inammissibile il ricorso. Oltre a lui altre quattro persone sono state condannate a pene comprese tra gli 11 e i 20 anni di reclusione.

