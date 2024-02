«Tutto ok? Tutto ok? Aiuto, aiuto», urla un soccorritore. Sono le 4 del mattino, sulla spiaggia di Steccato di Cutro arrivano i corpi senza vita dei naufraghi e i resti di quella barca fatiscente stipata all’inverosimile.

Della tragedia di Cutro, avvenuta in Calabria all’alba del 26 febbraio 2023, restano solo le immagini dei corpi annegati a riva, le vittime furono almeno 94.

Immagini che Domani pubblica e che raccontano la strage nel Mediterraneo che ha svelato ancora una volta il cinismo delle politiche delle destre al governo e dell’Europa.

Il natante si era arenato a poche centinaia di metri dalla costa mentre le autorità italiane si rimpallavano l’intervento: la finanza usciva, poi rientrava perché sprovvista della giusta imbarcazione, avvisava la guardia costiera che restava in coperta mentre il tempo passava. Per ricostruire ritardi e responsabilità, l’inazione di quelle ore (la prima segnalazione era arrivata alle 22 e 26) la procura sta indagando. Bisogna capire anche il ruolo di Frontex, l’agenzia europea della guardia costiera.

Quello che emerge chiaramente, però, è il rimpallo di responsabilità e le ore che potevano essere utilizzate per salvare i profughi sprecate in un continuo ping-pong. Ora sei, tra ufficiali e sottoufficiali della finanza e della guardia costiera, rischiano il processo.

Un dibattimento è già in corso per appurare le responsabilità di chi conduceva il caicco. Nell’ultima udienza è stato ascoltato il pescatore, Ivan Paone, che ha raccontato quelle ore drammatiche e depositato un video su richiesta degli avvocati Francesco Verri e Barbara Ventura.

«Abbiamo tirato fuori dall’acqua persone vive e tanti morti, tutti quelli che potevamo, ma eravamo soli su quella spiaggia. I soccorsi sono arrivati almeno mezz’ora dopo, anche se alle 4.30, quando ho chiamato, la Guardia costiera sapeva già», ha raccontato in aula.

Nelle immagini ci sono due corpi senza vita, uno è di una giovane donna. Poi si vede un uomo che faticosamente riemerge dalle onde gattonando in cerca della riva che raggiunge a fatica. Viene preso in cura dai pescatori che si erano precipitati sulla spiaggia per salvare i profughi. Le immagini restituiscono la realtà dura e chiamano in causa il cinismo di chi accusa i naufraghi di essersela cercata.

Tra dieci giorni ci sarà l’anniversario della tragedia, nella quale sono morti 35 bambini. Per questo la rete 26 febbraio ha organizzato una tre giorni che si concluderà con una veglia per non dimenticare. L’occasione per dire basta ai morti in mare, ricordare le vittime e anche le responsabilità del governo. L’unico provvedimento adottato dall’esecutivo, ribattezzato decreto Cutro, ha ristretto le possibilità di richiesta d’asilo e aggravato le pene per gli scafisti, spesso i più poveri della ciurma dei disperati con buona pace dei trafficanti che continuano a spartirsi i soldi delle tratte.

Ma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’incontro con i familiari delle vittime, nel marzo successivo alla tragedia, aveva anche promesso altro: i ricongiungimenti. L’appuntamento con la prima ministra era stato fissato dopo il mancato incontro con i parenti a Crotone e la mancata visita da parte dei rappresentanti dell’esecutivo al palazzetto dello sport dove erano state posizionate le bare.

Proprio Domani aveva denunciato il mancato rispetto degli impegni. Manuelita Scigliano, presidente dell'associazione Sabir che fin dal primo istante ha seguito i familiari, ha continuato a ribadire l’importanza dei ricongiungimenti con un parente lontano, «è il minimo che il governo possa fare, ma le procedure sono ferme, i familiari hanno anche inviato la lista dei parenti alla prefettura, ma ad oggi non ci risulta avviata alcuna pratica», denunciava lo scorso agosto. È cambiato qualcosa? «No al momento non ci risulta alcun ricongiungimento per nessuno di quelli con cui siamo in contatto», risponde. Ancora una volta indifferenza. Prevale il cinismo, ma le coscienze di molti ora dovranno fare i conti con le urla disperate dei sopravvissuti e i corpi senza vita ripresi nei video girati dai pescatori sulla spiaggia di Steccato di Cutro.

