La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul naufragio avvenuto a Cutro, che ha causato la morte di 71 persone (senza contare i dispersi). Lo ha fatto quattro giorni dopo un esposto presentato da alcuni parlamentari dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Al momento non sono stati individuati né indagati né ipotesi di reato.

L’esposto era stato presentato dai parlamentari laria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni con l’obiettivo di capire se ci fossero state delle responsabilità ministeriali per il mancato soccorso della barca sovraccarica naufragata nella notte di domenica 26 febbraio.

«La barca che trasportava 200 migranti in pericolo è stata trattata come un caso di immigrazione illegale e non come un evento di ricerca e soccorso urgente (Sar), stanti anche le avverse condizioni meteo», si legge nell’esposto depositato.

«Riteniamo che sia necessario approfondire se vi siano state disposizioni ministeriali che abbiano impedito l'uscita in mare della Guardia Costiera – si legge nel testo – Non si può escludere che esista anche una responsabilità superiore considerato che la Guardia Costiera dipende dal ministero dei Trasporti mentre il ministero degli Interni è diventato “supercoordinatore” di sbarchi e soccorsi dei migranti».

Cosa succede ora

L'imbarcazione naufragata intercettata da Frontex Ap/Lapresse

Gli inquirenti ora valuteranno se inviare il fascicolo alla procura di Crotone che sta indagando sul naufragio e si appresta ad ascoltare le testimonianze dei superstiti. Al momento sono stati identificati quattro scafisti accusati di aver condotto l’imbarcazione verso le acque italiane.

La procura calabrese farà anche luce su quanto accaduto a livello ministeriale e decisionale, per cercare di capire come mai non sono partiti i soccorsi. Al momento, l’Agenzia europea di controllo delle frontiere Frontex ha detto di aver segnalato alle autorità italiane l’imbarcazione che è stata intercettata da un suo velivolo. Condizione smentita, sabato, dalla presidente del Consiglio, che ha invece detto che non è arrivata alcuna segnalazione da Frontex.

La Guardia costiera, di competenza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, respinge le accuse sul mancato soccorso. Nei giorni scorsi Domani ha ricostruito attraverso gli atti cosa è accaduto nella notte di domenica e ha constatato che, dopo un pattugliamento interrotto per via delle cattive condizioni meteo, la guardia di Finanza ha avvertito all’autorità marittima di Reggio Calabria al quale chiedevano «l’intervento di proprie unità navali per raggiungere il target, senza ricevere riscontro», si legge nei documenti.

