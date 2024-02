La procura di Trapani ha chiesto in udienza preliminare il non luogo a procedere «perché il fatto non costituisce reato» per tutti gli imputati del caso della nave Iuventa, rimasto il più grande procedimento penale ancora in corso contro le ong che operano salvataggi in mare. Nell’ambito del procedimento erano stati intercettati anche diversi giornalisti non indagati.

I pm hanno chiesto al gup il non luogo a procedere per i quattro membri dell’equipaggio, imputati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e la restituzione della nave di soccorso sequestrata nel 2017. Una richiesta non vincolante per il giudice ma «un passo nella giusta direzione», hanno commentato dall’ong, sottolineando: «Che in otto anni siano stati spesi 3 milioni di euro di denaro pubblico per perseguire persone che salvavano vite umane è ancora una vergogna».

Il gup deciderà nei prossimi giorni. L’avvocata dei membri dell’equipaggio dell’ong tedesca Jugend Rettet Francesca Cancellaro si è detta soddisfatta della richiesta «ma – ha aggiunto – faremo comunque la nostra parte perché abbiamo argomentazioni non sovrapponibili».

«Il pm ha chiesto di far cadere tutte le accuse», ha commentato Alarm Phone, «questo caso è stato un cinico tentativo di colpevolizzare i soccorritori. Quante vite perse per il blocco di Iuventa? La nostra solidarietà a Iuventa sino alla fine di questo vergognoso processo».

