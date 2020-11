Fatti

In due giorni Open Arms ha salvato 198 naufraghi, ma da sola senza le altre navi delle Ong ha dovuto affrontare operazioni molto complesse. I migranti sono stati lasciati per giorni in mezzo alle onde. Insieme a Emergency chiede l’intervento dell’Europa: «continuano a voltare il viso dall’altra parte, fingendo di non vedere il cimitero che il Mediterraneo nasconde»