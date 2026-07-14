L’operazione contro i De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni ha coinvolto cinquecento uomini della polizia di Stato e dei carabinieri. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, porto e detenzione illegale di armi da fuoco

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Settantanove persone sono state arrestate, di cui settantatré in carcere e sei ai domiciliari, nel corso di un’operazione a Reggio Calabria contro le cosche della 'ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino: una vasta operazione che ha visto impegnati più di 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri, avviata all’alba.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha portato alla notifica di due ordinanze di custodia cautelare. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori.

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