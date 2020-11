«Non crediamo che ci sia una correlazione tra l’immigrazione e il terrorismo. Alle frontiere tra Italia e Francia non esiste nessun problema di sicurezza. Lo dimostra il fatto che tra gli attentatori arrestati degli ultimi anni, ventidue erano di nazionalità francese, mentre otto erano stranieri», lo ha ribadito il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, incontrando il 6 novembre a Rom

La titolare del Viminale da parte sua ha annunciato: «l’intensificazione dei controlli di polizia alle frontiere attraverso la sperimentazione di brigate miste, un progetto sperimentale che durerà sei mesi e a cui stavamo lavorando da tempo». E poi ha rivelato: «a tale scopo apriremo a breve un nuovo posto di polizia a Bardonecchia. Da questo punto di vista c’è tra Italia e Francia una grande collaborazione. Ma serve una maggiore cooperazione degli stati africani per bloccare le partenze all’origine».

E tuttavia una altra storia, invece, è quella che raccontano le testimonianze che Domani ha raccolto tra i solidali che offrono loro al confine da tre anni un pasto caldo, un sostegno legale, un rifugio. Scoprendo nelle reti di solidarietà che si sono attivate in questi anni un altro tipo di cooperazione tra Italia e Francia. Una altra narrazione, dunque, come è anche quella riferita dalle persone che sono in viaggio tra i due confini, lungo le Alpi.

Il pastore protestante che aiuta i migranti.

«La polizia francese si comporta a Claviere come Matteo Salvini quando parla di Lampedusa, nel senso che si criminalizza la solidarietà, si fanno i proclami, ma la realtà è che la migrazione è un processo che non si può fermare», mi dice Davide Rostan, pastore della chiesa valdese di Susa.

«Negli ultimi 3 anni circa dodicimila persone, anche per qualche ora, hanno condiviso con noi la propria storia. Abbiamo spiegato loro in tutti i modi, con le parole e con i gesti, come evitare di finire sotto una slavina».

E poi continua: «non sento di fare nulla di eroico, sono semplicemente tra le centinaia di persone che in Francia, come in Italia, su queste valli di confine hanno deciso che non si può lasciare che qualcuno muoia al freddo, in montagna, solo perché l’Europa non riconosce un visto su un passaporto».

Il pastore Davide Rostan ha raccontato a Domani di migliaia di chilometri fatti sulle strade innevate tra Susa, Oulx, Bardonecchia e Claviere, «per ore di riunioni che sono servite ad organizzare la raccolta degli indumenti e delle scarpe, delle notti al gelo e delle migliaia di thermos di thè bollenti offerti alla stazione di Bardonecchia». Ma anche di «centinaia di minori non accompagnati che negli ultimi tre anni sono stati rincorsi, fermati, a volte pure picchiati, infine respinti e rimandati in Italia dalla polizia di frontiera, al Monginevro».

E ancora: «è accaduto, in alcuni casi, che la gendarmeria falsificasse i loro documenti per farli risultare maggiorenni, e pure che ad alcuni sottraessero persino i soldi, sotto la minaccia di rispedirli in Mali». Su quest’ultima vicenda riferita da Rostan, c’è una sentenza del 30 luglio scorso del tribunale francese di Gap che ha condannato alcuni agenti della polizia di frontiera francese per i reati di appropriazione indebita, falso e violenza.

Ed è un dettaglio che è contenuto nel “rapporto sulla situazione umanitaria dei migranti in transito lungo la frontiera nord-ovest tra Italia e Francia”, redatto da Medici per i Diritti Umani e pubblicato qualche giorno fa.

Fate presto. L’allarme di Medu.

Piero Gorza è un mite professore di antropologia, responsabile di Medu per il Piemonte ed è l’estensore del rapporto. È di Oulx, i pericoli impervi di quelle montagne li conosce bene, perché vi è cresciuto, ed anche quei flussi migratori, perché quelle persone in fuga le incontra quasi ogni giorno.

«Dall’estate a oggi il numero di migranti ha continuato a crescere», dice Gorza a Domani, lanciando l’allarme che «con l’approssimarsi dell’inverno, la nuova composizione dei flussi, perlopiù provenienti dai Balcani, composta da famiglie numerose con donne anche gravide e bambini, rende urgente un intervento nel campo dei diritti umani e della salute».

In questo senso, prosegue Gorza: «urge un presidio medico, che sia accessibile ai migranti, anche con attenzione ginecologico-pediatrica e l’apertura 24 ore su 24 dei rifugi». E, poi, continua: «Mi appello a tutti, associazioni, volontari e istituzioni, perché occorre evitare quelle tragedie che l’attraversamento delle Alpi rende assai probabili.

È un fatto che dal 2018 ad oggi sono morte quattro persone di ipotermia, mentre tentavano l’attraversamento del confine. Senza contare i dispersi. Tra le vittime di questi ultimi anni c’era Blessing Mathew, nigeriana di venti anni caduta in un fiume, nel 2018, mentre cercava di sfuggire alla polizia di frontiera.

E sono proprio le donne, racconta ancora Gorza: «la novità principale nella composizione dei flussi del 2020. Le madri di famiglia con numerosi bambini, alcuni nati addirittura durante il viaggio che può durare in alcuni casi anche quattro, sei anni. Soltanto tra luglio ed agosto abbiamo contato, stima approssimata per difetto, tra le persone che hanno soggiornato temporaneamente a Oulx, 130 tra bambini ed adolescenti e 45 famiglie».

La maggior parte arriva dalla rotta balcanica. Sono afghani, iraniani, pakistani. Hanno subito le vessazioni della polizia croata, come hanno riferito gli osservatori di Amnesty International. Hanno attraversato il percorso sfiancante che prevede diverse settimane di cammino che li ha condotti dalla Bosnia all’Italia.

La migrazione che non si ferma.

È il viaggio infinito, come quello raccontato al professor Gorza da una famiglia curdo-iraniana. In questo modo: «Siamo partiti due anni fa. Siamo una famiglia curdo-iraniana formata da quattro persone. Abbiamo speso circa 3.000 euro a persona per andare in Serbia.

Qui ci siamo rimasti per un anno, alloggiati in un campo con altre centinaia di persone. I nostri problemi sono cominciati quando abbiamo deciso di andare in Bosnia e anche qui abbiamo pagato». Ha raccontato Anastaziya ( il nome è di fantasia): «Abbiamo attraversato l’acqua fredda e alta del fiume sotto la pioggia, ma la situazione più brutta l’abbiamo vissuta in Croazia, dove i bambini avevano freddo, piangevano e siamo rimasti nascosti nel bosco per 13 giorni».

E ancora: «da lì siamo riusciti a passare verso la Slovenia e con un po’ di fortuna ad arrivare in Italia. Se saranno sufficienti i soldi vogliamo andare in Germania». È il viaggio che non si ferma, né con la neve, né con i proclami, né con la violenza.

© Riproduzione riservata