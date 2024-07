Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono all’ergastolo. La corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibili le richieste di revisione della sentenza presentate da Bruno Tarfusser, sostituto pg di Milano.

I coniugi condannati per la strage di Erba restano dunque in carcere dopo la sentenza definitiva per i quattro morti, tra cui un bambino di due anni, uccisi l’11 dicembre del 2006. La decisione della seconda sezione penale della Corte d'appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, è arrivata dopo oltre 4 ore di camera di consiglio. I legali dei coniugi hanno già annunciato ricorso in Cassazione

«Sono deluso, io resto convinto che non siano stati loro. Finché non verranno riaperte davvero le indagini resto della mia idea». Così Azouz Marzouk, padre e marito di due delle quattro vittime della strage. Parte civile ma convinto dell'innocenza dei condannati a chi gli chiede se è il momento di chiedere scusa ai fratelli Castagna, Azouz replica: «Non li conosco».

«Vorremmo che le vittime potessero riposare in pace e confidiamo che oggi sia finito questo rimestare le stesse carte, perché di prove nuove non ce ne sono. Ho sentito i miei clienti, Beppe e Pietro erano insieme, e la parola che li rappresenta è “sollievo”, ora possono cercare di girare pagina. Noi avevamo fiducia, non avevamo paura della verità, non avevamo dubbi» ha detto Massimo Campa, legale dei fratelli Castagna.

La vicenda

Nessuna sorpresa, dunque, come da pronostico: anche i giudici di Brescia credono siano i vicini di casa gli autori del massacro nella Palazzina del ghiaccio di via Diaz in cui sono hanno perso la vita a colpi di spranga e coltelli Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di soli due anni, la nonna materna del piccolo Paola Galli. Le fiamme appiccate hanno cancellato le tracce, ma quando gli aggressori si sono chiusi alle spalle la porta dell'appartamento di Raffaella si trovano di fronte, increduli, i vicini di casa: si è salvato per una malformazione alla carotide Mario Frigerio assalito da Olindo, viene colpita sulle scale e poi uccisa nella loro mansarda la moglie Valeria Cherubini.

